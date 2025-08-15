Партизан одложио утакмицу против ИМТ-а
15.08.2025. 11:14 11:17
Коментари (0)
Фудбалери Партизана дочекују ИМТ, у оквиру петог кола Суперлиге Србије, а дуел који је првенствено заказан за недељу је померен.
Фудбалери Партизана требали су у недељу од 19.30 да играју против ИМТ-а, али тај меч је померен за понедељак.
Црно-бели у дуел улазе после синоћње победе у Единбургу 3:2, али елиминације од Хибернијана у трећем колу квалификација за Лигу конференција.
Како би се боље припремили за дуел после напорних европских квалификација, из Хумске су желели да помере дуел са ИМТ-ом за 24 сата.
Партизан се налази на другом месту Суперлиге Србије са девет бодова, колико има и Звезда.
Црно-бели су одиграли три меча и уписали исто толико победа.