clear sky
28°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОК У СУРДУЛИЦИ: Радник надигаро Чукарички

09.08.2025. 21:13 21:15
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Фудбалери Радника уписали су прву победу у новој сезони Суперлиге Србије, савладавши на свом терену Чукарички резултатом 3:1.

Голове за домаћи тим постигли су Ђорђе Јовановић и Вукашин Богдановић, који су били главни актери у раној фази утакмице. Први погодак пао је у 36. минуту када је Богдановић асистирао Јовановићу, који је сигурно савладао голмана гостију. Само два минута касније, иста двојица играча заменили су улоге – Јовановић је асистирао, а Богдановић је повећао предност на 2:0.

У наставку сусрета Радник је мирно контролисао игру, а у 88. минуту Евген Павлов поставио је коначних 3:0 и практично осигурао тријумф домаћих. Ипак, до краја је Чукарички успео да ублажи пораз голом Слободана Тедића, који је погодио за 3:1.

Овом победом Радник је прекинуо серију без тријумфа и показао да ће се ове сезоне борити за бодове у Суперлиги.

Пласман обезедио Sofascore

 

суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај