ШОК У СУРДУЛИЦИ: Радник надигаро Чукарички
Фудбалери Радника уписали су прву победу у новој сезони Суперлиге Србије, савладавши на свом терену Чукарички резултатом 3:1.
Голове за домаћи тим постигли су Ђорђе Јовановић и Вукашин Богдановић, који су били главни актери у раној фази утакмице. Први погодак пао је у 36. минуту када је Богдановић асистирао Јовановићу, који је сигурно савладао голмана гостију. Само два минута касније, иста двојица играча заменили су улоге – Јовановић је асистирао, а Богдановић је повећао предност на 2:0.
У наставку сусрета Радник је мирно контролисао игру, а у 88. минуту Евген Павлов поставио је коначних 3:0 и практично осигурао тријумф домаћих. Ипак, до краја је Чукарички успео да ублажи пораз голом Слободана Тедића, који је погодио за 3:1.
Овом победом Радник је прекинуо серију без тријумфа и показао да ће се ове сезоне борити за бодове у Суперлиги.