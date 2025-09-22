Захтевају повратак најмилијих
„Нећемо имати празник без њих“ СТОТИНЕ ЉУДИ СА ПОРОДИЦАМА ТАЛАЦА ПРОТЕСТУЈУ ИСПРЕД НЕТАНЈАХУОВЕ КУЋЕ уочи Рош Хашан
ЈЕРУСАЛИМ: Стотине људи на вече јеврејске нове године Рош Хашане, придружиле су се породицама израелских талаца у протесту и молитви испред куће премијера Бењамина Нетањахуа у Јерусалиму, захтевајући повратак њихових најмилијих.
Породице су поставиле симболични сто назван "без празника", поручујући да нема места за славље док су таоци и даље у заточеништву.
Нећемо имати празник без њих - израелски народ неће моћи да се опорави. Вечерас, на вече Рош Хашане, седимо за овим празним столом испред резиденције премијера, док цела нација стоји уз нас. Само народ може да врати таоце кући, наводи се у саопштењу Форума породица талаца и несталих, преноси Тајмс оф Израел.
Окупљени, обучени у традиционалну белу одећу за празник, учествовали су у молитвама и певали песме, док су неки носили жуте заставе, које су постале симбол борбе за ослобађање талаца које је Хамас отео 7. октобра 2023.