ТРАМП ВИКАО ПРЕКО ТЕЛЕФОНА НА НЕТАНЈАХУА? Ево зашто је амерички председник био бесан
Телефонски разговор америчког председника Доналда Трампа и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа био је изузетно напет након што је израелска војска извела удар на представнике Хамаса у Дохи.
Према наводима из Беле куће, Трамп је био затечен што није унапред обавештен о операцији, вест је до њега стигла тек кад је напад већ био у току, и то од америчке војске, а не од израелских савезника.
Током разговора Трамп је поручио да је одлука о нападу на територији земље савезнице САД "непромишљена". Нетањаху му је одговорио да је имао "кратак прозор за деловање" и да је морао да га искористи, пренео је "Волстрит журнал".
Хамас је затим објавио да су њихови политички лидери преживели напад, иако је страдало шест нижих званичника. Катар, који је последњих месеци био кључни посредник у преговорима између Израела и Хамаса, одмах је прекинуо посредовање.