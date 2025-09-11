overcast clouds
22°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП ВИКАО ПРЕКО ТЕЛЕФОНА НА НЕТАНЈАХУА? Ево зашто је амерички председник био бесан

11.09.2025. 16:36 16:47
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Forbes Breaking News, CNBC International Live

Телефонски разговор америчког председника Доналда Трампа и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа био је изузетно напет након што је израелска војска извела удар на представнике Хамаса у Дохи.

Према наводима из Беле куће, Трамп је био затечен што није унапред обавештен о операцији, вест је до њега стигла тек кад је напад већ био у току, и то од америчке војске, а не од израелских савезника.

Током разговора Трамп је поручио да је одлука о нападу на територији земље савезнице САД "непромишљена". Нетањаху му је одговорио да је имао "кратак прозор за деловање" и да је морао да га искористи, пренео је "Волстрит журнал".

Хамас је затим објавио да су њихови политички лидери преживели напад, иако је страдало шест нижих званичника. Катар, који је последњих месеци био кључни посредник у преговорима између Израела и Хамаса, одмах је прекинуо посредовање.

 

 

Доналд Трамп бењамин нетанијаху доха
Извор:
24 седам
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај