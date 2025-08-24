overcast clouds
"ГАЗА ЈЕ ПАКАО У СВИМ ОБЛИЦИМА" За три недеље уништено преко 1.000 зграда, УН упозорава - СВАКИ САТ ЈЕ ВАЖАН

24.08.2025. 21:50 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
gaza
Фото: Tanjug (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ГАЗА: Генерални комесар Агенције Уједињених нација за помоћ и рад са палестинским избеглицама (UNRWA) Филип Лазарини изјавио је данас да је Газа „пакао у свим облицима“, и да је глад "последња несрећа" која је погодила то подручје.

„'Никад више' је намерно постало поново. Ово ће нас прогањати. Порицање је најнепристојнији израз дехуманизације“, рекао је Лазарини у објави на платформи Икс (X).

„Никад више“ је фраза која се обично повезује са сећањем на Холокауст, преноси Ал Џазира.

Лазарини је додао да је време да израелска влада "престане да промовише другачији наратив" и да дозволи организацијама за помоћ да пруже помоћ, а да страним новинарима буде дозвољен улазак у енклаву.

„Сваки сат је важан. Отворите капије. Прекините ватру сада“, позвао је Лазарини.

Цивилна одбрана Газе саопштила је данас да је од 6. августа, усред интензивираних израелских ваздушних напада на град Газу, више од 1.000 зграда уништено у насељима Зејтун и Сабра.

У саопштењу које преноси Ал Џазира наводи се да је стотине тела убијених Палестинаца и даље заглављено под рушевинама, док континуирано гранатирање и недостатак приступних рута и ресурса спречавају многе операције пружања помоћи.

Додаје се да радници хитних служби и даље добијају велики број извештаја о несталим особама или жртвама из тих подручја, али да нису у могућности да реагују. 

Цивилна одбрана Газе је упозорила да медицински тимови не могу да се носе са жртвама израелских напада и да „нема безбедне зоне у Појасу Газе“.

Газа израел израел-палестина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
