”ИЗРАЕЛ НЕМА ПОЛИТИКУ ИЗГЛАДЊИВАЊА” Нетањаху одбацио извештај о глади у Гази, назвавши га лажним

22.08.2025. 17:48 17:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Jehad Alshrafi
Фото: Tanjug/AP Photo/Jehad Alshrafi

ТЕЛ АВИВ: Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху одбацио је извештај глобалног монитора за глад (ИПЦ) у којем се наводи да су град Газа и околна подручја званично погођена глађу, тврдећи да извештај игнорише недавне хуманитарне кораке које је предузео Израел.

"Извештај ИПЦ-а је потпуна лаж. Израел нема политику изгладњивања. Израел има политику спречавања изгладњивања. Од почетка рата, Израел је омогућио улазак 2 милиона тона хуманитарне помоћи у појас Газе, више од тоне помоћи по особи", навео је Нетањаху у саопштењу.

Према међународном систему за праћење светске глади и сигурности хране, 514.000 људи, готово четвртина палестинског становништва у Гази, тренутно пати од глади, а очекује се да ће се тај број повећати на 641.000 до краја септембра.

Раније данас, глад је званично потврђена у граду Гази, уз очекивање да ће се она проширити у наредним недељама, саопштиле су Уједињене нације.

Према најновијем извештају, делови Газе су суочени са глађу, а глад је сада потврђена и у самом граду Газа, достигла је Фазу 5, највиши степен акутне несигурности у исхрани, што значи да је глад у потпуности присутна.

Израел бенјамин нетанјаху Палестина глад
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
