(ВИДЕО) РУСКИ ДРОН ПОГОДИО ЧЕРНОБИЉ- НИВО РАДИЈАЦИЈЕ ПОРАСТАО! Дим куља на све стране, снимак леди крв у жилама

Украјинска државна служба за ванредне ситуације касније је саопштила да ниво радијације остаје у границама нормале.

„Руски нападачки дрон са високоексплозивном бојевом главом погодио је склониште које штити свет од радијације на уништеном 4. енергетском блоку,“ рекао је Зеленски на платформи X.

Додао је да је оштећена купола односно бетонско склониште које прекрива реактор и да је пожар угашен. „Нивои радијације нису порасли и стално се прате. Према првим проценама, штета на склоништу је значајна,“ рекао је Зеленски.

Видео који је Зеленски објавио на мрежи X приказује јак бљесак светлости који долази из велике структуре, након чега се у ноћном небу диже стуб дима.

