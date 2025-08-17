moderate rain
20°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕНАД КРСТИЋ: Ова генерација има огроман потенцијал

17.08.2025. 20:47 20:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
krstic
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Ненад Крстић, потпредседник Кошаркашког савеза Србије за мушку кошарку, рекао је да генерација кадета која је данас освојила европско злато у Грузији има огроман потенцијал и да су такмичарска екипа која уме да добије утакмицу.

"Одличан турнир за нас, после 18 година злато у овом узрасту, али оно што је по мени много битније, ова генерација има огроман потенцијал и таленат и то је нешто што сам и раније могао да видим на неким турнирима, кад су играли са 14 или 15 година, и кроз развојно-тренажни програм Кошаркашког савеза, где смо видели да ова генерација има огроман потенцијал. Оно што ме јако радује, такмичари су, знају да победе утакмицу, огроман карактер су показали. Још једном, ево и овако, да им честитам у лично име и име Кошаркашког савеза", рекао је Крстић новинарима на Аеродрому "Никола Тесла".

Крстић је истакао да није био забринут за освајање злата ни кад су "орлићи" губили 10 разлике на полувремену. 

"Мислим да је пресудила вера да ћемо да победимо утакмицу. Литванци су првом полувремену погодили неке шутеве, ми смо грешили у одбрани на пику, а било је неких чудних судијских одлука, конкретно три фаула за три поена на пола терена где су им доделили девет слободних бацања. Али, некако смо веровали да ако само наставимо да играмо агресивну одбрану, да наставимо нашу игру, да ће резултат доћо. Ми смо промашили неке шутеве у првом половремену, касније је прорадила и та наша транзиција која нас је красила цело првенство. Имали смо доста контранапада, пресечених лопти и оно што на шта се враћам је карактер ове екипе где су момци веровали у победу", закључио је Крстић.

ненад крстић кадети кадети србије европско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕЛЕКТОР КАДЕТСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ СТЕВАН МИЈОВИЋ: Много више смо желели да освојимо злато од било које екипе на првенству
mijovic

СЕЛЕКТОР КАДЕТСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ СТЕВАН МИЈОВИЋ: Много више смо желели да освојимо злато од било које екипе на првенству

17.08.2025. 20:29 20:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МВП ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА НИКОЛА КУСТУРИЦА: Ово ће се памтити цео живот
kusturica.

МВП ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА НИКОЛА КУСТУРИЦА: Ово ће се памтити цео живот

17.08.2025. 20:24 20:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАДЕТИ СРБИЈЕ ШАМПИОНИ ЕВРОПЕ ЗА КОШАРКАШЕ ДО 16 ГОДИНА: У финалу "орллићи" надиграли Литванију
kadeti3.

КАДЕТИ СРБИЈЕ ШАМПИОНИ ЕВРОПЕ ЗА КОШАРКАШЕ ДО 16 ГОДИНА: У финалу "орллићи" надиграли Литванију

16.08.2025. 21:48 22:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗЛАТНИ СРПСКИ КОШАРКАШИ СТИГЛИ У БЕОГРАД после освајања злата на ЕП
kosarkasi.

ЗЛАТНИ СРПСКИ КОШАРКАШИ СТИГЛИ У БЕОГРАД после освајања злата на ЕП

Златна кошаркашка кадетска репрезентација Србије стигла је у Београд после освајања најсјајнијег одличја на Европском првенству у Грузији.
17.08.2025. 20:21 20:27
Више о теми
КАДЕТИ СРБИЈЕ ШАМПИОНИ ЕВРОПЕ ЗА КОШАРКАШЕ ДО 16 ГОДИНА: У финалу "орллићи" надиграли Литванију
kadeti3.

КАДЕТИ СРБИЈЕ ШАМПИОНИ ЕВРОПЕ ЗА КОШАРКАШЕ ДО 16 ГОДИНА: У финалу "орллићи" надиграли Литванију

Волим
0
Коментар
0
Сачувај