НЕНАД КРСТИЋ: Ова генерација има огроман потенцијал
Ненад Крстић, потпредседник Кошаркашког савеза Србије за мушку кошарку, рекао је да генерација кадета која је данас освојила европско злато у Грузији има огроман потенцијал и да су такмичарска екипа која уме да добије утакмицу.
"Одличан турнир за нас, после 18 година злато у овом узрасту, али оно што је по мени много битније, ова генерација има огроман потенцијал и таленат и то је нешто што сам и раније могао да видим на неким турнирима, кад су играли са 14 или 15 година, и кроз развојно-тренажни програм Кошаркашког савеза, где смо видели да ова генерација има огроман потенцијал. Оно што ме јако радује, такмичари су, знају да победе утакмицу, огроман карактер су показали. Још једном, ево и овако, да им честитам у лично име и име Кошаркашког савеза", рекао је Крстић новинарима на Аеродрому "Никола Тесла".
Крстић је истакао да није био забринут за освајање злата ни кад су "орлићи" губили 10 разлике на полувремену.
"Мислим да је пресудила вера да ћемо да победимо утакмицу. Литванци су првом полувремену погодили неке шутеве, ми смо грешили у одбрани на пику, а било је неких чудних судијских одлука, конкретно три фаула за три поена на пола терена где су им доделили девет слободних бацања. Али, некако смо веровали да ако само наставимо да играмо агресивну одбрану, да наставимо нашу игру, да ће резултат доћо. Ми смо промашили неке шутеве у првом половремену, касније је прорадила и та наша транзиција која нас је красила цело првенство. Имали смо доста контранапада, пресечених лопти и оно што на шта се враћам је карактер ове екипе где су момци веровали у победу", закључио је Крстић.