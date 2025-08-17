СЕЛЕКТОР КАДЕТСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ СТЕВАН МИЈОВИЋ: Много више смо желели да освојимо злато од било које екипе на првенству
Селектор кадетске кошаркашке репрезентације Србије Стеван Мијовић рекао је по доласку у Београд после освајања титуле првака Европе да је његова екипа много више желела да освоји злато од сваког противника.
Србија је у недељу победила Литванију у финалу (99:86) и тако освојила титулу првака Европе, прву за Србију у овом узрасту после 2007. године.
"Мислим да смо сви заједно одрадили један велики посао од првог дана кад смо се скупили. Није било лако, имали смо брда проблема и стварно не бих издвајао никога. Од стручног штаба свих мојих асистената, помоћника, физиотерапеута, кондиционог тренера, чак и доктора који нам се прикључио тек на првенству, који је одрадио веома битан део посла. И ови момци и дечаци који су стварно дали све од себе и стварно смо, мислим да смо много више желели од било које екипе на првенству да освојимо и зато је то резултирало и таквим резултатима и самим златом", рекао је Мијовић на Аеродрому "Никола Тесла".
Мијовић је посебно истакао да Србија коначно има генерацију која је залог за будућност и за перспективу српске кошарке.
"Није то само моје мишљење, него мишљење свих људи који су пратили и гледали то", навео је Мијовић.
Нагласио је Мијовић да је екипа од првог дана имала максималне услове захваљујући Кошаркашком савезу Србије.
"Беспрекорно је све било од првог дана организацијски, сваки детаљ је био покривен од Савеза, тако да стварно нам ништа није фалило, на нама је било да радимо, ми смо дали све од себе и резултат је сам дошао", подвукао је рођени Крагујевчанин.
Кадети Србије су успехом у Грузији обезбедили играње на Светском првенству за свој узраст, које ће се играти наредног лета у Турској.
"Идемо даље, надамо се да остајемо сви у истом саставу, одавно није било ни то светско злато, не памтим да ли је било на У17 нивоу, била је медаља, али ето идемо полако, корак по корак", истакао је селектор "орлића".
Мијовићеви изабраници су на полувремну финалне утакмице губили 10 поена разлике, али селектор истиче да је све време веровао.
"Нисам ни драмио, веровао сам у њих и неки осећај ми је стварно био да не можемо да изгубимо утакмицу, јер стварно смо тако изгледали и на терену и ван терена од почетка турнира, да сам толико био сигуран у њих, да знају и они, нисам имао дилему да ће резултат доћи", закључио је Мијовић.