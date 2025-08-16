КАДЕТИ СРБИЈЕ ШАМПИОНИ ЕВРОПЕ ЗА КОШАРКАШЕ ДО 16 ГОДИНА: У финалу "орллићи" надиграли Литванију
Кадети Србије су шампиони Европе! Наша У16 репрезентација победила је у великом финалу Европског првенства у Тбилисију Литванију 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18) и после сјајно одиграног целог турнира заслужено освојила златну медаљу!
Ово је историјски успех екипе тренера Стевана Мијовића, на чему им честита комплетан Кошаркашки савез Србије на челу са председником др Небојшом Човићем. Уз екипу је током целог првенства био потпредседник КСС за мушку кошарку Ненад Крстић.
Репрезентативац Србије Никола Кустурица проглашен је за МВП играча турнира и члана прве петорке, у коју је изабран и наш центар Петар Бјелица.
Кренули су наши момци снажно од почетка, после два минута повели 11:2. Брзо је Литванија ухватила пркиључак серијом 12:1 и имала 14:12. Преузео је ривал иницијативу и после десет минута игре водио 27:24.
И на почетку друге деонице водила се велика борба за сваки поен, па је углавном било нерешено или +2 за Литванце, који су у 15. минуту подигли на 37:31. Смањио је Симјановски, али се ривал одлепио на 42:33, онда и на прву двоцифрену предност – 45:34. Није ишло нашем тиму, било је доста промашаја, а на полувреме смо отишли са десет поена мањка – 43:53.
Смањили су наши кадети на стару треће деонице на 41:45, али смо одмах примили тројку, па је у 24. минуту Симјановски изједначио (58:58). Још једном се Литванија одлепила мини серијом 5:0 (65:60), па Кустурица, Шапоњић и Лукић после добрих одбрана везали седам поена за вођство – 67:65, 28. минут. Погодио је Лукић тројку за 70:66, минут касније и Симјановски уз фаул, па је на последњу паузу Србија отишла са 75:68.
Нису се предавали Литванци, јурили су прикључак, али је екипа тренера Мијовића знала шта ради. Везао је Миличић четири поена као одговор на продоре ривала, који је захваљујући слободним бацањима смањио на 74:79. Поново је поентирао Миличић, али и Кукта (78:81), па је Бјелица са два полагања подигао на 85:78 на пет минута до краја. Фаулиран је Симјановски који је повећао на +10 (88:78), али су Литванци везали четири поена за 82:88. Када је Кустурица погодио тројку, па двојку на два и по минута пре краја за 95:82, било је јасно да ће кадети Србије остварити историјски успех и постати прваци Европе. Тражила је Литванија спас, али га није било. Погодио је Бјелица, нешто касније и Симјановски два пенала и велико славље је могло да почне!
У екипи Србије, Галић је постигао 2 поена (8 ск), Степановић 2, Симјановски 22 (5 ск, 6 ас, 4 укр.л), Веселиновић 1, Лукић 5, Шапоњић 8, Миладиновић, Бјелица 25 (9 ск), Кустурица 18 (14 ск, 8 ас, 5 укр.л), Миличић 8 (3 ск), Јањушевић, Павловић 8 (3 ас, 3 укр.л). Код Литванаца, најефикаснији су били Бивидас са 26 и Шишкаускас са 22 поена.
Бронзану медаљу освојила је Словенија, која је раније данас у мечу за треће место победила Италију 79:71.
Кустурица МВП, са њим и Бјелица у првој петорци Евробаскета!
Кадетска репрезентација Србије исписала је историју! Изабраници Стевана Мијовића савладали су у великом финалу Литванију резултатом 99:86.
Пут до злата био је трновит, али је Србија у правом тренутку показала карактер и одиграла једно од најбољих полувремена у историји млађих селекција.
У тријумфу над Литванијом најефикаснији је био Петар Бјелица, који је убацио 25 поена, уз 9 скокова и 2 асистенције, и тако се наметнуо као кључна фигура финала, те је изабран и у прву петорку такмичења.
Никола Кустурица је био на ивици трипл-дабла са 18 поена, 14 скокова и 8 асистенција и проглашен је за најкориснијег играча (МВП) првенства.
Подсетимо, "орлићи" су се на европски трон вратили после 18 година!