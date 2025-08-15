КАДЕТСКА КОШАРКАШКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ У ФИНАЛУ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА: "Орлићи" у полуфиналу надиграли Словенију
Кадетска репрезентација Србије пласирала се у велико финале Европског првенства у Тбилисију и остварила невероватан успех, пошто је у полуфиналу убедљиво победила Словенију са 90:58 (26:17, 19:6, 22:21, 23:14).
Екипа тренера Стевана Мијовића у суботу 16. августа од 19.00 сати бориће се за златну медаљу против Литваније, која је у полуфиналу била боља од Италије (91:81).
Почело је врло изједначено, да би наш тим повео 13:6 после четири минута игре, а два минута касније и 20:10 после неспортске личне грешке Словенаца. Држали су наши момци предност током целе прве деонице, коју су завршили са 26:17.
Подигла је Србија на старту друге четвртине на 28:17, а после тројке Кустурице и два пенала Бјелице, па закуцавања Кустурице било је великих 37:22. Погодио је тројку Павловић за 40:22. У 28. минуту било било је великих 45:23, а толико је било и на полувремену.
И у трећем периоду игре расла је предност Србије, прво на 51:25, онда у 25. минуту и на 58:32. Покушавали су Словенци да се врате у меч, али нису могли испод „минус 20“.
Наставила се доминација наших кадета и у последњој четвртини, погодио је Бјелица за 69:44 на старту. Када је Степановић дао тројку у 35. минуту за 73:50, било је јасно да ће Србија у финале. До краја меча наши кадети су само увећевали предност. После тројке Миличића два минута пре краја било је огромнних „плус 30“ (86:56) а онда и коначних 90:58.
У екики Србије Галић је био без6 поена, Степановић је убацио 7 (3 ск, 4 ас), Симјановски 24 (8-5 за три поена, 3 ас), Веселиновић 2 (3 ск), Лукић 4 (3 ск, 4 ас), Шапоњић (3 ск), Миладиновић 4 (3 ск), Бјелица 13 (12 ск, 5 ас), Кустурица 19 (5 ск), Миличић 7, Јањушевић 5, Павловић 5 ( 3ск).
Код Словенаца, најефикаснији су били Рожник са 14 и Јарц са 12 поена.