За медаљу против Словеније!
„ОРЛИЋИ“ У ПОЛУФИНАЛУ ЕП Кошаркаши Србије победили Турску! Млади Кустирица „разбио“
ТБИЛИСИ: Кадетска кошаркашка репрезентација Србије пласирала се у полуфинале Европског првенства (У16), пошто је вечерас у Тбилисију у четвртфиналу победила селекцију Турске резултатом 94:73.
Најефикаснији у селекцији Србије био је Никола Кустурица са 30 поена и 12 скокова, док је Огњен Симјановски додао 17 поена. У репрезентацији Турске најбољи је био Омер Кутлај са 32 поена.
Кошаркаши Србије ће у петак од 19 часова у полуфиналу ЕП играти против Словеније, која је раније данас савладала Летонију резултатом 80:74.
У другом полуфиналу састаће се Литванија и Италија.
Превелика победа за нас, играли смо против преозбиљне екипе Турске, веровали у победу, спремили се колико је било могуће пошто се играло дан за даном. Мислим да је требало и прво полувреме да водимо више, али ето, игром случаја, било је неизвесно. Одиграли смо друго полувреме буквално без грешке, са много већом енергијом и жељом од њих и то је резултирало овом победом, Идемо да се опоравимо и чекају нас две утакмице за медаљу. Честитао бих момцима, ушли смо у четири најбоље екипе на Европском првенству али не стајемо, идемо и даље утакмицу по утакмицу…, изјавио је тренер кадетске репрезентације Србије Стеван Мијовић.