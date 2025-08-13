clear sky
За медаљу против Словеније!

„ОРЛИЋИ“ У ПОЛУФИНАЛУ ЕП Кошаркаши Србије победили Турску! Млади Кустирица „разбио“

13.08.2025. 22:17 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
кошарка
Фото: kss.rs

ТБИЛИСИ: Кадетска кошаркашка репрезентација Србије пласирала се у полуфинале Европског првенства (У16), пошто је вечерас у Тбилисију у четвртфиналу победила селекцију Турске резултатом 94:73.

Најефикаснији у селекцији Србије био је Никола Кустурица са 30 поена и 12 скокова, док је Огњен Симјановски додао 17 поена. У репрезентацији Турске најбољи је био Омер Кутлај са 32 поена.


Кошаркаши Србије ће у петак од 19 часова у полуфиналу ЕП играти против Словеније, која је раније данас савладала Летонију резултатом 80:74.
 

У другом полуфиналу састаће се Литванија и Италија.
 

Превелика победа за нас, играли смо против преозбиљне екипе Турске, веровали у победу, спремили се колико је било могуће пошто се играло дан за даном. Мислим да је требало и прво полувреме да водимо више, али ето, игром случаја, било је неизвесно. Одиграли смо друго полувреме буквално без грешке, са много већом енергијом и жељом од њих и то је резултирало овом победом, Идемо да се опоравимо и чекају нас две утакмице за медаљу. Честитао бих момцима, ушли смо у четири најбоље екипе на Европском првенству али не стајемо, идемо и даље утакмицу по утакмицу…, изјавио је тренер кадетске репрезентације Србије Стеван Мијовић.
 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
