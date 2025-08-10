СРЕБРО ЗА КОШАРКАШИЦЕ СРБИЈЕ ДО 20 ГОДИНА НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ Б ДИВИЗИЈЕ: Пораз у финалу од Мађарске, Јована Јевтовић МВП и изборен пласман у "елиту"
Кошаркашице Србије до 20 година заузеле су друго место на Европском првенству Б дивизије у Мађарској и освојиле сребрне медаље.
Наш центар Јована Јевтовић је изабрана за најбољег играча турнира, а уз МВП награду добила је и место у идеалној петорци шампионата.
Изабранице селектора Милоша Павловића су у финалу поражене од домаћина Мађарске са 71:44 у утакмици која није имала већи резултатски значај. Обе селекције су дан раније оствариле примаран циљ, а то је повратак у А дивизију, који је изборила и Хрватска победом против Бугарске у мечу за треће место.
За разлику од утакмице против Хрватске, када је шут служио наш тим, у овој утакмици је било све супротно томе. У мечу са малим бројем поена и чврстим одбранама, Србија је промашила првих 14 покушаја за три поена. Са друге стране, не може се рећи да су Мађарице имале тенденциозно суђење, али је чињеница да је однос слободних бацања у тренуцима када се утакмица ломила био 22-6 у корист домаћина.
Прво полувреме је било доста изједначено са малим бројем поена, а тако је било и на старту треће четвртине. Екипе су се смењивале у вођству, али је домаћин у финишу успео да направи нешто већу разлику. Весић је четири секунде пре краја четвртине постигла тројку за 31:35, али је неопрезност одбране Србије дозволила домаћину да постигне тројку са више од пола терена уз звук сирене. После поена Раткаи резултат је гласио 31:38. Та тројка као да је „убила“ енергију нашој екипи. Мађарице су у 32. минуту стекле први пут двоцифрену предност, а како је време одмицало увећавале су вишак за убедљив тријумф на крају.
У тиму Србије једина кошгетерски расположена је била Јована Јевтовић која је постигла 23 поена (6 ск), Ђикановић је убацила 2 (5 ск), Весић 3 (3 укр.л), Ћосовић 3 (4 ск), Аранђеловић 5, Јанић 4 (5 ск), Несторов 4, Дацић (3 ск), Пиљевић, Васиљевић, Милановић, Тодоровић.
Код Мађарица, најефикасније су биле П.Томан са 15, Раткаи са 13 и Фарбас са 12 поена.