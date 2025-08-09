КОШАРКАШИЦЕ СРБИЈЕ ДО 20 ГОДИНЕ УШЛЕ У ФИНАЛЕ И ОБЕЗБЕДИЛЕ ПЛАСМАН У А ДИВИЗИЈУ: У полуфиналу надиграна Хрватска, за прво место са Мађарском
Женска репрезентација Србије до 20 година обезбедила је повратак у А дивизију.
Србија је победом над Хрватском од 79:58 (22:18, 25:12, 10:11, 22:17) ушла у финале Европског првенства Б дивизије у Мишколцу. Три најбоље селекције играће наредне године у најелитнијој дивизији.
Србија ће у недељу играти за прво место против домаћина Мађарске.
Србија је добро шутерски ушла у утакмицу. Весић је постигла две тројке у уводним минутама, Јевтовић једну, а Ћосовић додала своје прве поене за 15:3 у 4. минуту.
Међутим, уследио је пад у игри у наредним минутама, што је Хрватска искористила да направи серију 11:0 и у 7. минуту стигне на поен заостатка – 15:14. Куриозитет је да Србија у првој четвртини није извела ниједно слободно бацање, док је Хрватска шутирала десет. Доста проблема правила је Вукоса, која је са десет поена држала свој тим у игри. У финишу прве четвртине Јанић је постигла прву од своје три тројке у првом полувремену, а Несторов поентирала за 22:18. Србија је у првој четвртини погодила четири тројке из десет покушаја, а исти број погођених тројки је имала и у другој четвртини. Прва од тих била је Несторов, док је Јевтовић постигла брзих пет поена, па је Србија у 14. минуту вратила двоцифрену предност – 30:20. Средином четвртине Јевтовић и Јанић су везале две тројке за најубедљивијих 40:22. У финишу првог полувремена погађале су Јанић, Ћосовић и Аранђеловић, па је Србија на полувреме отишла са огромних „плус 17“ – 47:30.
Како је Србија почела утакмицу, тако исто је почела и друго полувреме. Шутерски расположене девојке правиле су разлику. Јевтовић је тројком отворила трећу четвртину. То је била њена трећа тројка, укупно 18. поен. Надовезала се Несторов својом другом тројком и десетим поеном за плус 20 – 53:33. Имала је Србија и 22 поена вишка (55:33) у 24. минуту, али је онда стала у нападу. До краја четвртине је постигла још само два поена. Добра страна приче је била та да је одбрана одрадила свој део посла, па је после 30 минута игре Србија водила резултатом 57:41. Хрватска је припретила у 33. минуту када је пришла на 62:47. Правовремени тајм-аут селектора Павловића уродио је плодом, а поново је Србија тројкама дизала предност. Редом су погађале Ђикановић, Весић и Јевтовић, па је Србија повела 73:51 у 37. минуту.
Наш тим је рутински привео утакмицу крају и тако остварио примарни циљ, пласман у А Дивизију.
Јевтовић је била најефикаснија са 23 поена (8 ск, 5-4 за три поена), Весић је постигла 14 поена (4 ск, 4-4 за три поена), Несторов 12 (8 ас), Јанић 11 (6 ск), Ђикановић 7, Ћосовић 4, Дацић, Пиљевић 2, Аранђеловић 6, Васиљевић, Милановић, Тодоровић.
За Хрватску, Вукоса је постигла 12 поена.