ЗЛАТНИ СРПСКИ КОШАРКАШИ СТИГЛИ У БЕОГРАД после освајања злата на ЕП
Златна кошаркашка кадетска репрезентација Србије стигла је у Београд после освајања најсјајнијег одличја на Европском првенству у Грузији.
Експедиција "орлића" предвођена селектором Стеваном Мијовићем и потпредседником Кошаркашког савеза Србије (КСС) Ненадом Крстићем слетела је у главни град Србије дан после победе над Литванијом у финалу ЕП резултатом 99:86.
На аеродрому су златни српски момци дочекани великим аплаузом од стране чланова породица, родбине и пријатеља.
Испред КСС екипу је на аеродрому дочекао председник Небојша Човић, у друштву Филипа Сунтурлића, потпредседника КСС за финансије и маркетинг и директора мушке сениорске репрезентације.
Српску селекцију до 17 година је ка првој титули после 2007. године предводио Никола Кустурица, који је изабран за најкориснијег (МВП) играча турнира и члана прве петорке Европског првенства, у коју је уврштен и центар Петар Бјелица.