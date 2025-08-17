overcast clouds
ЗЛАТНИ СРПСКИ КОШАРКАШИ СТИГЛИ У БЕОГРАД после освајања злата на ЕП

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
kosarkasi.
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Златна кошаркашка кадетска репрезентација Србије стигла је у Београд после освајања најсјајнијег одличја на Европском првенству у Грузији.

Експедиција "орлића" предвођена селектором Стеваном Мијовићем и потпредседником Кошаркашког савеза Србије (КСС) Ненадом Крстићем слетела је у главни град Србије дан после победе над Литванијом у финалу ЕП резултатом 99:86.

На аеродрому су златни српски момци дочекани великим аплаузом од стране чланова породица, родбине и пријатеља.

Испред КСС екипу је на аеродрому дочекао председник Небојша Човић, у друштву Филипа Сунтурлића, потпредседника КСС за финансије и маркетинг и директора мушке сениорске репрезентације.

Српску селекцију до 17 година је ка првој титули после 2007. године предводио Никола Кустурица, који је изабран за најкориснијег (МВП) играча турнира и члана прве петорке Европског првенства, у коју је уврштен и центар Петар Бјелица.

Спорт Кошарка
