МВП ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА НИКОЛА КУСТУРИЦА: Ово ће се памтити цео живот
Најкориснији кошаркаш Европског првенства за кадете Никола Кустурица рекао је по слетању у Београд да је освајање златне медаље нешто што ће се памтити цео живот.
Србија је јуче постала кадетски првак Европе победом над Литванијом у финалу (99:86) а експедиција је данас слетела у Београд.
"Искрено, нико није ово очекивао, ни ми сами. Дошли смо тамо, борили смо се и ето, узели смо злато. Атмосфера у екипи је била невероватна, тим је невероватан и ово ће се памтити цео живот", рекао је Кустурица.
Говорећи о личном признању Кустурица је рекао да то не би могао да оствари без саиграча и захвалио им се на свему.
Петар Бјелица је са Кустурицом изабран у идеалну петорку шампионата у Грузији.
"Најтеже је било у финалу, кад смо на полувремену губили десет разлике, али је енергија била невероватна и знали смо да ћемо се вратити. Само је било питање кад, тако да није било много тешких тренутака. Што се тиче идеалне петорке, не би тога ни било без саиграча и тренера који су ме саветовали пре и после сваке утакмице. Саиграчи су ме чинили бољим, тако да то је тимска награда", рекао је Бјелица.