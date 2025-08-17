ПЕСМОМ, ИГРОМ И ОБИЧАЈИМА БУЊЕВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК Хлеб окренули на четири стране света и прославили Дужијанцу
На Велику Госпојину, централни градски трг у Суботици био је испуњен песмом, традиционалним играма и обичајем који траје вековима на овим просторима.
Буњевци су свечано обележили један од своја четири национална празника, Дан Дужијанце који се прославља 15. августа. Ова манифестација је још један доказ колико је овај обичај дубоко укорењен у њиховом идентитету.
На бини која је подсећала на старе буњевачке салаше, банташица Милица Саулић, заједно са банташем Браниславом Црњаковићем, предала је хлеб од новог жита председници Националног савета буњевачке националне мањине др Сузани Кујунџић Остојић.
ПО традицији хлеб се уручује домаћину Дужијанце, што је у овом случају председник БНС. Председница Кујунџић Остојић га је затим уручила Срђану Самарчићу, помоћнику градоначелника Суботице, као знак захвалности за подршку коју град пружа Буњевцима.
„Ово је оно што ми јесмо, ово је оно што је у нашим генима“, истакла је др Кујунџић Остојић обраћајући се окупљенима и додала: „Од тренутка када се посеје жито, до часа када оно роди и постане нови крув, сви наши погледи упрти су према небу.“
Председница БНС подсетила је на симболику и значај хлеба од новог жита речима:
„Желимо да се, као што у њему има хиљаду зрна, и ми сложимо и тако живимо. Овај обичај смо прогласили националним празником и настојимо да га заштитимо као нематеријално културно наслеђе Србије. Али обичаје чувају људи, зато морамо да будемо поносни на своје име и језик, и да га чувамо и у Суботици, и у Војводини, и у целој Србији.“
Након што је хлеб окренут на све четири стране света, Срђан Самарчић је подсетио да је Дужијанца обичај који су Буњевци донели када су се пре четири века населили у северну Бачку.
„Верни су свом пореклу, језику и култури и данас. То сведочи о снази ових људи и њиховој постојаности. Њихова ношња, игра, песма и музика говоре о духу који никада није поклекнуо, без обзира на све историјске изазове“, рекао је Самарчић, подсећајући и на то да је од маја 2021. буњевачки језик у Суботици у службеној употреби.
Све је почело у Цркви Успења Светог Крижа где је влч. Небојша Стипић благословио хлеб од новог брашна. Он је верницима поручио да традицију треба преносити, а веру живети свакога дана, јер семе „не расте само од кише, него и од сваке молитве, заједништва и љубави“.
Свечана поворка кренула је од Буњевачке матице, а њеним путем истицано је значење овог обичаја и сећање на Блашка Рајића, који је Дужијанци дао облик какав данас познајемо.
На манифестацији су учествовали бројни културно-уметнички ансамбли – КУД „Братство“, КУД „Александрово“, КУД „Младост 1947“, као и Милица Рукавина са оркестром „Суботички тамбураши“ под вођством Миће Јанковића.
Међу гостима су били и др Милан Попов, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за здравство, Снежана Јанковић из Покрајинског секретаријата за културу, затим представници Националног савета мађарске националне мањине, чланови Буњевачког националног савета, бројна удружења и гости из Мађарске, Сомбора и Чонопље. Тиме је, још једном, потврђено заједништво Буњеваца у читавом „Бајском троуглу“.
Организатори свечаности били су Национални савет буњевачке националне мањине и Центар за културу Буњеваца.