Након освојене светске титуле
ВУЧИЋ ДОЧЕКАО ЗЛАТНОГ РВАЧА: Захвалност Комарову за све што је учинио за Србију у кратком року; Комаров: Србија ми је дала све
Председник Србије Александар Вучић дочекао је у суботу освајача златне медаље на Првенству света у рвању Александра Комарова.
Пријем за Комарова организован је у згради Генералног секретаријата председника Републике.
Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров освојио је 21. септембра у Загребу титулу шампиона света у категорији до 87 килограма.
Он је у финалу Првенства света после преокрета победио Иранца Алирезу Мохмадипијанија са 4:3.
– Хоћу да се захвалим за све што сте учинили за Србију у кратком времену – казао је Вучић.
Председник је истакао да је Комаров из Русије, Санкт Петербурга, а да је српско држављанство узео 2024. године.
– Дошао је у Србију и много урадио за нашу земљу. На личном плану, то је једини човек који се бави рвањем грчко-римским стилом до 87 килограма, а који је успео да споји четири светске титуле - пионирску, кадетску, јуниорску и сениорску. Нико није био светски првак у свим категоријама – нагласио је Вучић.
Наводећи да је Комаров рођени шампион, Вучић је указао да је Србији после европског злата, донео и светско из Загреба.
– Ми у Србији смо били посебно срећни што је показао она три прста због којих се сви секирају, нервирају, а ми смо били сви поносни и срећни, али много је важнији од свега тога Ваш труд, рад и ја Вам честитам на напорним тренинзима – рекао је Вучић.
Како је рекао, шампиони могу да буду само људи који напорно раде, који се боре као што Александар Комаров чини.
– Бескрајно Вам хвала што сте нашој земљи донели већ два велика и важна злата, али то мора сада да буде и у Лос Анђелесу. Не знам како, на крају одличје са Олимпијаде прекрије и покрије све друго. То је највеће такмичење. Тако да сам ја сигуран да ћеш ти успети – навео је Вучић.
Вучић је навео да рвање Србији доноси много медаља, а због тога је поручио Рвачком савезу да затраже од државе шта год им треба.
Навео је да ће држава да обезбеди Комарову све што је потребно, и њему и породици.
– Он је захвалан својој Србији и треба да учинимо све да има апсолутно најбоље услове да може да освоји злато у Лос Анђелесу – рекао је Вучић.
Истакао је да ће грађани Србије бити срећни и уколико он освоји било коју медаљу на Олимпијским играма за три године, али да верује да ће успети да освоји златно одличје, како је то успео и ове године на Светском првенству.
Председник Рвачког савеза Србије Дамир Шабић на поклон је председнику Србије уручио кристалну фигуру рвача у грчко-римском захвату.
Комаров: Желим медаљу на Олимпијским играма у Лос Анђелесу
Александар Комаров изјавио је да је захвалан Србији на условима које му је пружила и навео да је у овој години постигао највећи успех у спортској каријери.
– Србија ми је донела све, ја сам овде нашао праву љубав, своју жену Невену, ове године сам постао тата, добио сам сина Павела, а направио сам и највећи резултат у својој спортској каријери - постао првак Европе – рекао је Комаров.
Он је захвалио свом тренеру, као и читавом савезу и председнику Вучићу.
– Хвала вам пуно за овај пријем, мени је велика част што сам овде, имам пуно емоција, први пут ми се то дешава. Жао ми је што нема са мном данас мог тренера Војислава Трајковића и бившег председника Вељка Трајковића, зато што су они пуно учинили за мене да ја будем овде – рекао је Комаров.
Захвалио је целом Рвачком савезу, председнику Спортског савеза Србије Давору Штефанеку, као и генералном секретару Рвачког савеза Милану Јелићу.
– Ми смо јако добар тим. Ја желим да тренирам и посветим се раду и тренинзима, да освојим медаљу на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028. године – навео је Комаров.