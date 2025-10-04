ОДРЕЂЕН ТЕРМИН НОВАКОВОГ МЕЧА: У недељу је трећи на централном терену у Шангају
04.10.2025. 14:37 14:40
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у недељу од 12.30 часова против Немца Јаника Ханфмана у трећем колу Мастерса у Шангају, саопштили су организатори.
Дуел Ђоковића и Ханфмана планиран је као трећи меч дана на Централном стадиону.
Српски и немачки тенисер су до сада одиграли један међусобни меч, када је Ђоковић прошле године био бољи у Женеви резултатом 6:3, 6:3.
Ђоковић је пети тенисер света, док се Ханфман налази на 150. месту АТП листе.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.