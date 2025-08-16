ПУТАРИ НЕ СТАЈУ НИ НА +35 Ово су локације где се асфалтира пуним капацитетом
Припремни радови ЈКП „Пут” за асфалтирање 1.300 метара Приморске улице почели су јуче, и то на деоници од надвожњака Булевара Европе до аутобуске окретнице код пословног објекта „Неопланта”.
Паралелно са наведеним, настављени су припремни радови и у другим деловима града, укључујући Дринску и Улицу Миколе Кочиша.
Радови су и у Сремској Каменици, где се у Гајевој улици праве сливничке везе, док у Улици Марка Орешковића, као и у Петроварадину у Улици Божидара Аџије, припремају се саобраћајне површине, односно пешачке стазе за поправку асфалтом, док се стазе поправљају у Шајкашкој улици и у Теодора Мандића.
У Степановићеву је настављено поправљање саобраћајне површине на аутобуској окретници. Како би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја, на свим деоницама постављена је привремена саобраћајна сигнализација.
Поред свега наведеног, у току је и редовно одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације. У Кисачу се у зонама основних школа фарбају пешачки прелази, док су у Бегечу, у Улици краља Петра Првог, обележене уздужне ознаке.
Такође, на раскрсницама Народног фронта и Шекспирове, као и на раскрсници Хаџи Рувимове и Булевара Европе, завршено је одржавање семафора.