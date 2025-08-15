(ФОТО, ВИДЕО) ОВДЕ МОЖЕТЕ ДА УЖИВАТЕ ЦЕО ДАН, А ДА НЕ ПОТРОШИТЕ НИ ДИНАР Још није касно да посетите Сремску Митровицу лети НЕЋЕТЕ СЕ ПОКАЈАТИ
Бесплатно паркирање и улазак, али и лежаљке, сунцобрани, те реквизити, како за воду, тако и за оближње терене. Да не спомињемо забавне садржаје за оне од седам до 77. Па где то има? Није море, али јесу Бриони, и то нашки, на Сави, којима је кумовао ни мање ни више него друг Тито давне 1965.
Како почну врућине, мада има и правих залуђеника који једва дочекају да гране прво мајско сунце, попут новосадских Штрандароша, стална адреса житеља Сремске Митровице је Променада бб. Све је ту како би посетиоци могли да се опусте уз реку или пак да проведу дан активно, без потребе за додатним трошковима.
Како је за „Дневник”рекла в. д. директора сремскомитровачке Туристичке организације Дајана Савићевић, вода се узоркује сваке среде, а ту су такође докторска и спасилачка служба које раде седам дана у недељи. Осим реке, посетиоце привлачи мноштво догађаја.
– Неколико година уназад организујемо манифестацију „Лето на Сави” – истиче саговорница. –Крајем јуна односно почетком јула отварамо просторије летњег инфо-центра: ту имамо продају сувенира, али и мапе, водиче, програм дешавања, како на плажи, тако и у целом граду.
У сарадњи са Градском библиотеком, овде постоји кутак где могу да се позајме књиге за читање, док се у спортском кутку изнајмљују реквизити за воду и терене за одбојку на песку, мали фудбал и кошарку, а сав садржај је потпуно бесплатан.
– Морам напоменути да организујемо и биоскоп на отвореном, гледајући да задовољимо све генерације, па је репертоар разнолик, од старих филмова до цртаћа – каже.
Градска плажа је и место где се одржавају позоришне представе и радионице за најмлађе, на задовољство и деце и родитеља, који тад могу мало да одахну.
– Са музејским радницима причали су о томе шта се од експоната тамо налази, а затим правили мозаике. У сарадњи са ронилачким клубом, деца су сазнавала шта све крије Сава. Гости су нам такође били мађионичари и „Боом” аниматори. Читале су се књиге, па је од цртежа инспирисаних литературом отворена изложба радова... А протеклог викенда је репрезентација Србије одржала јавни час рукомета на песку – додаје саговорница.
Како каже, доста људи долази и са стране: из Београда, Шапца, градова БиХ, па се викендом ретко у овом кругу може наћи паркинг место.
– Митровица бележи доста посета јер има шта да понуди: с једне стране, рецимо, Царску палату и Засавицу, а с друге Срем фронт фест, међународни фестивал фолклора, који се одржава на Житном тргу и где долазе гости из Русије, Аргентине, Бразила –додаје Дајана Савићевић, напомињући и концерт „Бранка Радичевића”, фолклорног ансамбла који обележава 60 година постојања, а затим 15. и 16. августа Арт фронт фестивал на Хиподрому, где се окупљају нека од познатијих имена поп, рок, џез, РНБ музике. – За крај лета имамо Вински парк, који сви жељно очекујемо 23. августа у градском парку.
