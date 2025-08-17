КАДЕТКИЊЕ СРБИЈЕ ИДУ У ОСМИНУ ФИНАЛА СА ПРВОГ МЕСТА Европског првенства у кошарци, ПРОТИВНИК ИЗРАЕЛ
Женска кадетска репрезентација Србије играчице со 16 година) завршила је групну фазу на Европском првенству са максималним учинком, пошто је у утакмици трећег кола савладала домаћина Румунију 82:66 (15:8, 14:24, 22:24, 31:10).
Тим тренера Немање Планојевића ће у осмини финала у Питештију играти против последњепласиране екипе из групе Д, а то је Израел.
У првој четвртини, не тако ефикасној, наш тим је повео 8:1, уз пет поена Петковић. Стечену предност Србија је држала до краја четвртине, коју је добила резултатом 15:8.
Србија је на сјајан начин започела другу четвртину и серијом од шест везаних поена повела резултатом 21:8 у 13. минуту. И уместо пута ка рутинској победи, десио се први већи преокрет у мечу. Мало уз помоћ доброг шута за три поена, мало уз неколико чудних одлука судија, које су досудиле неспортску грешку Мазић, потом и техничку грешку тренеру Планојевићу, домаће кошаркашице су средином четвртине ухватиле прикључак. Румунија је после стартних 1:0 до првог вођства стигла у 19. минуту после тројке Велчее за 28:27. Румунке су до краја полувремена задржале вођство, па је Србија после 20 минута игре имала три поена минуса – 32:29.
Резултатска клацкалица виђена је током треће четвртине. Ривали су се у неколико наврата смењивали у вођству, али је Србија пала у финишу четвртине и допустила ривалу да стекне пет поена предности пред почетак последње четвртине – 56:51.
Све је по румунски тим добро функционисало до 32. Минута, када је Велчеа новом тројком донела својој екипи плус 6 – 61:55. Уследио је, боксерским речником, класичан нокаут. На крилима Јованов и Петровић, наш тим је направио серију 17:0 и повео 72:61 у 35. минуту. Практично, био је то крај утакмице, јер Румунија није нашла начина да у наставку озбиљније припрети и врати се у меч. Јованов је у последњој четвртини постигла чак 13 поена, већину после продора, баш као и Петровић која је у последњих десет минута постигла девет поена.
Утакмице осмине финала су на програму у уторак, а сатница ће бити накнадно објављена.
У екипи Србије, Петровић је постигла 14 поена (4 ас, 4 укр.л), Ерић 5 (3 ск), Петковић 14 (3 ур.л), Милошевић 2 (3 ск), Мазић 2 (4 ск, 3 ас), Кожул 4, Максимовић 6 (10 ск), Јованов 22 (3 ск), Аврамовић 5 (6 ск), Илић 5 (8 ск) Тановић 3 (6 ск), Мајсторовић.
Код Румунки, најбоље су биле Велчеа са 25 и Бабадак са 11 поена.