КАДЕТКИЊЕ СРБИЈЕ СРУШИЛЕ ФРАНЦУСКУ на Европском првенству кошаркашице до 16 година
Женска кадетска репрезентација Србије остварила је велику победу у другом колу групе Ц на Европском првенству пошто је савладала Француску78:64 (21:11, 16:19, 17:18, 24:16).
Србија је после два кола водећа у групи са максималним учинком, док Француска и Румунија имају половичан учинак. Белгија је на зачељу са два пораза. У трећем колу Србија игра против домаћина Румуније у недељу од 17 часова.
После стартног вођства Француске уследила је серија нашег тима 12:0 и вођство 12:2 у 5. минуту. Најубедљивијих плус 14 у првој четвртини Србија је имала у 9. минуту после поена Елене Ерић – 19:5.
Почетком друге четвртине Србија је имала и 15 поена вишка, Петровић је погодила за 26:11. Србија је у још два наврата имала 15 поена предности, али је Француска у финишу првог полувремена успела да преполови заостатак. На полувремену је резултат гласио 37:30 у корист нашег националног тима.
Француска је много боље отворила трећи период и са четири поена за минут успела потпуно да се врати у меч. Предност нашег тима потпуно се истопила у 26. минуту, а Француска је по други пут у мечу повела када је Тетка била прецизна са линије слободних бацања за 42:41. Убрзо су ривалке стигле и до максималних плус три, када је Фоаре погодила двојку.
Уследио је тајм-аут селектора Планојевића који је променио ритам утакмице. Ерић је тројком отворила серију 10:0, па је Србија у финишу трећег периода повела 51:44. После тројке Тановић за 54:46 наш тим је имао напад за двоцифрену предност, али је Француска после нашег грешке у нападу смањила на 54:48 пред улазак у последњу четвртину.
У 32. минуту виђена је необична ситуација. Јованов је погодила оба слободна бацања за 60:52. Међутим, уследила је двоминутна пауза због консултација судија и записничког стола. Србији су одузета два поена и додељена лопта са стране. У наставку утакмице, уз благо речено мекши критеријум суђења при додели слободних бацања, Францускиње су стигле на само два поена минуса – 60:58.
Ипак, ни француска одбрана није имала решења за Ерић. Шампионка Србије из Севојна и МВП националног првенства погодила је две веома битне тројке у тим тренуцима, те је у 36. минуту вратила двоцифрену предност Србији.
У финишу меча Јованов је преузела кључну улогу у нападу, везала је четири поена за 74:61. Било је то довољно да се утакмица мирно приведе крају и оствари велика и убедљива победа.
За Србију, Петровић је постигла 11 поена (4 ск, 4 ас), Ерић 11, Петковић 8 (3 ск), Милошевић 3, Мазић, Кожул 5, Максимовић 6 (5 ск), Јованов 12 (6 ас), Аврамовић 9 (15 ск), Илић 8 (6 ск), Тановић 5, Мајсторовић. У Француској, најбоље су биле Шево са 17 (11 ск), и Фоире са 12 поена.