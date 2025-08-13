КАДЕТКИЊЕ СРБИЈЕ ОТПУТОВАЛЕ НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО у кошарци у Румунију
Женска кадетска репрезентација Србије отпутовала је у среду преподне у Румунију, где ће од 15. до 23. августа учествовати на Европском првенству које се одржава у Питештију.
Наше девојке ће се у првој рунди такмичити у Ц групи са националним тимовима Белгије, Француске и Румуније.
Тренер У16 репрезентације Немања Планојевић изабрао је за ЕП 12 играчица, а то су: Миа Аврамовић, Сара Мајсторовић, Елена Ерић, Јована Илић, Невена Петровић, Анастасија Јованов, Калина Кожул, Нађа Максимовић, Милица Мазић, Ања Петковић, Сара Тановић и Теодора Милошевић.
Поред тренера Планојевића, у стручном штабу су помоћни тренери Бојан Крстовић и Теодора Марункић, физиотерапеут Јована Кијановић и тим менаџер Драган Вуковић.
Уз кадеткиње ће на ЕП бити и потпредседница КСС за женску кошарку Ана Јоковић.
Тренер Немања Планојевић изнео је очекивања пред пут у Румунију.
“Иза нас је један период квалитетног рада и стварно могу да будем задовољан напретком девојака. Мислим да смо створили добру базу за оно што нас чека, како у кошаркашком смислу тако и у смислу хемије и односа у екипи. Овом приликом бих истакао и да је стварно било јако, јако тешко одредити 12 играчица које путују на првенство, јер су разлике биле минималне и сигурно да сам повео и неку од играчица које су испале, не бих погрешио. Прву утакмицу играмо против Белгије, земље двоструког првака Европе, другу против Француске, једне изузетно атлетски надарене екипе где играчице имају искуство играња Француске друге лиге кроз Инсеп и не треба пуно причати о њима, а у последњем колу групне фазе играмо са домаћином Румунијом која има занимљиву генерацију. Сигуран сам да ћемо бити на добром нивоу у складу са својим могућностима, видећемо за колико ће то бити довољно. Репрезентације Шпаније и Француске се дефинитивно издвајају квалитетом, како атлетски тако и кошаркашки, након њих следи неких шест-седам репрезентација сличног квалитета. Што се тиче прве утакмице, добро смо анализирали Белгију, то је једна шутерски врло потентна екипа која игра допадљиву кошарку. Очекујем јако занимљиву и квалитетну утакмицу” – рекао је Планојевић.
Први меч на ЕП, у Ц групи, Србија игра у петак 15. августа од 19.30 против Белгије, у суботу 16. августа од 17.00 противник је Француска, а у недељу 17. августа такође од 17.00 сати Румунија.
Свих 16 тимова, после прве фазе такмичења, иду у осмину финала, одакле крећу елиминације. У осмини финала укрштају се групе А и Б, односно Ц и Д, по принципу А1-Б4, А2-Б3, А3-Б2 и А4-Б1.