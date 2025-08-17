Почело ископавање масовне гробнице Исламске државе у Ираку, МОГУЋЕ ХИЉАДЕ ЖРТАВА
БАГДАД: Ирачке власти започеле су ископавање масовне гробнице за коју се верује да потиче из периода режима екстремистичке Исламске државе пре десет година, јавила је државна новинска агенција ИНА.
Како се наводи, локалне власти у сарадњи са правосуђем, форензичарима, Фондацијом за мученике Ирака и Дирекцијом за масовне гробнице спроводе ископавања у месту Ал-Хафса, јужно од града Мосула, пише данас АП.
Шеф одељења за ископавања масовних гробница при Фондацији за мученике Ахмад Кусај ел-Асади изјавио је за агенцију АП да су радови започети 9. августа на захтев гувернера провинције Нинива Абдулкадира ел-Дахила.
Према његовим речима, први корак у ископавању подразумева прикупљање видљивих остатака и површинских доказа, док ће пуна ексхумација захтевати међународну подршку због сложених услова на терену, укључујући сумпорну воду и неексплодирана убојна средства.
Ел-Асади је истакао да ће се након 15 дана формирати база података и почети узимање ДНК узорака од породица несталих особа како би се омогућила правилна идентификација жртава.
Једна од највећих гробница
Према непотврђеним сведочењима очевидаца и породица, као и другим изворима, верује се да су у овој гробници закопане хиљаде тела. Ал-Хафса је, како је оценио ел-Асади, "изузетно сложена локација" и једна од потенцијално највећих масовних гробница пронађених у Ираку. Адвокат Рабах Нури Атија, који је радио на више од 70 случајева несталих лица у провинцији Нинива, изјавио је да информације из судова и Фондације за мученике указују на то да је Ал-Хафса "највећа масовна гробница у савременој ирачкој историји".
"Многи су били обезглављени“, рекао је Атија, додајући да је његовог ујака и рођака, који су служили у полицији, убила Исламска држава и да се нада да ће пронаћи њихове остатке.
Екстремисти Исламске државе, који су у једном тренутку контролисали готово половину територије Ирака и Сирије, били су познати по бруталности, укључујући масовна погубљења и поробљавање припадника мањинских заједница, објашњава АП.
Исламска држава поражена је у Ираку 2017. године падом Мосула, а рат је званично окончан 2019. године када су снаге које подржава САД заузеле последње упориште те групе у сиријском граду Багуз.