СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ИМТ-ОМ: Не очекује нас лака утакмица, Они немају пораз у гостима
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је да његове изабранике не очекује лака утакмица јер ИМТ има осам квалитетних странаца и нема пораз у гостима ове сезоне.
Партизан сутра од 19 часова у мечу 5. кола Суперлиге Србије дочекује ИМТ, четири дана после елиминације из квалификација за Лигу конференција.
"Единбург је иза нас и тужан крај после те утакмице. Оно што смо покушали у ова два дана је да потиснемо из мисли ту утакмици. То је подстрек за оно испред нас, а то су искушења у домаћим такмичењима. Имамо иза себе јако захтевну утакмицу, после 120 минута са играчем мање, што представља нови притисак на свежину ових младих играча. Оно што ме радује, је позитиван ехо после утакмице. Морам да нагласим и после победе Партизана, без обзира на елиминацију, одајем признање за начин на који смо се борили и репрезентовали грб Партизана и српски фудбал у Шкотској. То је оно што ће нас мотивисати у наставку такмичења, што ће нам дати нови елан", рекао је Благојевић на почетку конференције.
Партизан је на старту Суперлиге остварио максималне три победе.
"Испред нас је утакмица против ИМТ-а, они су добра екипа. Податак показује да су у последње две утакмице на страни победили у Новом Пазару и играли нерешено, имају четири бода на страни. Последње две су завршене нерешено. Сви ти подаци морају да позову на опрез, ИМТ има осам странаца, од тога су дошла четири и то не било каква, него из Француске, Белгије, Француске и Русије. То говори о амбицијама и жељама да буду конкурентни у овом првенству. Не очекује нас лака утакмица и не смемо да уђемо под утицајем онога што је било, већ само по утицају онога што је испред нас. Да уђемо максимано посвећени, фокусирании надам се уз подршку навијача, која би требало да се наслони на оно што сам причао, тај позитиван ехо са претходних утакмица", навео је Благојевић.
Не крије Благојевић да је елиминација од Хибернијана оставила трага на екипи.
"Морам да кажем да смо сви тужни, као и навијачи. Али, у исто време и поносни. Кад бих ја причао да та утакмица, са таквим епилогом и таквим искуствима, да нема утицај, онда бих био неозбиљан и смешан. Утицај те утакмице стоји и наше је да то неутралишемо, да преусмеримо мисли ка следећим искушењима, а прво је ИМТ", истакао је Благојевић.