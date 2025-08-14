(ВИДЕО) ПАРТИЗАН ПОБЕДИО ХИБЕРНИЈАН СА 3:2, АЛИ ЗАВРШИО ЕВРОПСКУ ПРИЧУ: После пордужетака Шкоти са укупно 4:3 пласирали се у плеј оф Лиге конференција
Фудбалери Партизана победили су Хибернијан у реваншу са 3:2, али су ипак завршили европску причу.
Црно-бели су елиминисани из Европе, пошто их је Хибернијан у двомечу 3. кола квалификација за Лигу конференције после продужетака савладао са укупних 4:3.
Након београдских 0:2, успео је Партизан да надокнади тај заостатак, али онда и да прими невероватан гол, те добије црвени картон. При том резултату 2:1 је успео да у 95. минуту дође до гола за продужетке и ерупцију својих навијача у Единбургу, али...
У додатних пола сата игре на "Истер роуду", ове вечери бордо-плави, нису успели да се у граду где је настао Хари Потер још једном неким мађионичарским триком извуку из тешке ситуације. Рачунајући да су више од једне целе утакмице у овом двомечу играли са десеторицом, Партизан није заслужио да испадне, али реалност је таква и сада му не преостаје ништа друго него да се окрене обавезама у домаћем првенству.
А почело је тако добро. Да су навијачи Партизана могли да креирају сценарио у првом полувремену, не би га боље смислили него да већ после 45 минута буде неутралисан заостатак из Београда. Истина, већ у 3. минуту је Хибернијан имао своју најбољу шансу, када је после центаршута Бојла, двоструког стрелца у првом мечу, потпуно сам на петерцу остао Каден, али је Милошевић до одбранио на волшебан начин. Био је то тренутак слабости који није кажњен, а након ког је Партизан заиграо много паметније, да не кажемо искусније, те је метар по метар добијеним дуелима и сигурним пасовима удаљавао Хибернијан од свог гола. Тако се тежиште игре све више пребацивало на супротну страну, где се указивао простор, најпре, за шут са дистанце. И њега је одмах уграбио Милан Вукотић. Момку који је у првом мечу бриљирао, али је имао усуд да је промашио зицер после ког је моментално Партизн остао са играчем мање, сада се вратило на најбољи могући начин. "Затегао" је фудбал са готово 30 метара и "сломио прсте" голману Смиту, те је тако заостатак био преполовљен.
Тај моменат значајно је променио свест свих играча на терену, те је домаћима утерао додатан страх у кости, а гостима из Београда дао додатну полетност и наду да би могли до остварења циља. Наставили су изабраници Срђана Благојевића још више да притискају, тежиште игре потпуно пребацили на противничку половину и отуда је у 45. минуту стигао нови гол – онај којим је све враћено на почетак. Јурчевић је пробио по левој страни, послао пас по земљи који је стигао до Јована Милошевића, а он је упутио слаб ударац који је Смит дозволио да му прође кроз руке и уђе у мрежу.
Чак је Партизан тражио и пенал у надокнади првог полувремена за трећи гол, Јурчевић јесте погодио играча Хибернијана у руку, али... Бугарски судија је објаснио да је рука била на трави и служила је као ослонац, те у тој ситуацији није могуће досудити једанаестерац. Међутим, док је трајало натезање и чекање позива из ВАР собе, млади Никола Симић је претерао у протестима и добио први жути картон који ће, нажалост, касније и одлучити судбину Партизана. Партизан је одолео уводном притиску Хибернијана на старту другог дела, а онда и сам се вратио у "мод" контроле игре. Међутим, тада се десило помрачење у трајању од четири минута које је покварило све до тада урађено. Играо се 60. минут када је Боуви, момак који је у првом мечу изнудио и црвени картон и пенал, истакао кандидатуру за добитника "Пушкашеве" награде за 2025. годину. Добио је дуел са двојицом играча Партизана, а онда послао параболу право у рашље и лопту од стативе послао у мрежу Марка Милошевића, који као ни многи није могао да верује шта се десило.
Тај је шок био још већи три минута касније, када је Никола Симић добио други жути картон, након првог због приговора. Овог пута је направио прекршај далеко од свог гола и Бугарин није имао дилему, те је поново Партизан остао са десеторицом против Шкота.
Деловало је да је то – то. Не само због примљеног гола и црвеног картона, већ и због чињенице да је Партизан заиста деловао уздрмано након свега што га је снашло. Напади су утихнули, контрола лопте нестала, а говор тела играча није указивао на то да могу да се врате. Међутим, изменама са клупе Срђан Благојевић је успео да још једном извуче "дреновину" из овог тима Партизана. Неколико озбиљних шанси имао је Партизан у надокнади, а онда је на истеку петог минута Андреј Костић постигао гол за 1:3 и продужетке!
Убрзо је бугарски судија одсвирао крај, али је и даље Партизан и у додатних пола сата, био са играчем мање. И то је, поново, направило превагу. Нису издржали Партизанови клинци до краја, те је тачно у 100. минуту Ник Каден решио питање победника голом после одбитка, у још једном несрећном сплету околности по српски тим.
Ни тада се није предао овај тим Партизана. Већ је стигао да створи неколико јако добрих шанси, а најбољу је пропустио Марио Јурчевић у 105. минуту. Потом је исти играч био у милиметарском офсајду када је поништен гол Костићу, а онда је на крају малер био потпун када је црногорски нападач у 117. минуту погодио стативу.
Хибернијан – Партизан 2:3 (1:3, 0:2)
ЕДИНБУРГ: Стадион Истер роуд у Единбургу. Гледалаца: 20.000. Судија: Радослав Гиџенов (Бугарска). Црвени картон: Никола Симић (Партизан) у 63. минуту. Стрелац: 0:1 – Вукотић у 17, 0:2 – Јован Милошевић у 45, 1:2 – Боуви у 61, 1:3 – Андреј Костић у 90+5, 2:3 – Крис Каден у 100. минуту.
ХИБЕРНИЈАН: Смит – Охара, Бушири, Иредејл – Обита (од 91. Јуан), Крис Кајден, Малиган, Левит (од 77. Мане) – Кемпбел (од 65. Ники Каден), Бојл (од 91. Хојлет) – Боуви (од 114. Клиђе).
ПАРТИЗАН: Марко Милошевић – Рогановић, Симић, Милић (од 108. Стојковић), Јурчевић – Драгојевић, Угрешић (од 75. Сек) – Трифуновић (од 83. Натхо), Вукотић (од 83. Андреј Костић), Б. Костић (од 65. Карабељов) – Јован Милошевић (од 116. Јовановић).