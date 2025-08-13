clear sky
(ФОТО) ПАРТИЗАН ОТПУТОВАО У ШКОТСКУ Срђан Благојевић: "Многи су нас отписали"

13.08.2025. 15:06 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
blagojevic
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана отпутовали су у Шкотску, где ће у четвртак од 21.00 гостовати Хибернијану.

Црно-бели након 0:2 из Београда пробаће минус да надокнаде у Единбургу.

Тренер Срђан Благојевић је на пут повео 24 играча.

Ту су М. Милошевић, Крунић, В. Јовановић, Рогановић, Стојковић, Милић, Симић, Јурчевић, Петровић, Драгојевић, Карабељов, Јанковић, Угешић, Калулу, Б. Костић, Захид, Натхо, Вукотић, Сек, Трифуновић, Алиловић, Ј. Милошевић, Д. Јовановић, А. Костић.

partizan1
Фото: ФК Партизан

"Путујемо у Единбург вољни и орни да идемо у борбу с обзиром да смо убеђени да двомеч између Хибернијана и нас није завршен и поред неповољног резултата који носимо из Београда. Сам резултат 0:2 говори о томе колико ће нам бити тешко и вероватно смо од многих отписани, али идемо са вером у себе да се супротставимо противнику који има предност. Верујем да ће климатски услови тамо бити повољни за игру, али и услови који се тичу атмосфере. Надам се једној отвореној борби и не мислимо да се предајемо", рекао је Благојевић и додао:

partizan
Фото: ФК Партизан

"Не очекујем другачији модел игре и концепт са њихове стране, можда нешто агресивнији с обзиром да играју код куће, али оно што ми треба да одрадимо боље су неке ситуације у завршници. Са колико играча нападамо 16 метара, колико смо дрчни у томе, да ли са средине или около налазимо путеве до њиховог гола, а наравно и да будемо спремни за њихову офанзивну транзицију у којој су веома опасни, пре свега преко капитена Бојла и нападача Боувија. И да будемо спремни за њихове центаршутеве. Они су јачи са физичког аспекта, наше је да што мање долазимо у ситуацију у којој смо што мање изложени њиховој физичкој снази".

Ако прође, Партизан ће у плеј-офу играти са пораженим из меча АЕК Ларнака – Легија Варшава.

фк партизан лига конференција срђан благојевић
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
