"Жао ми је" СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ И ПОРЕД ПОРАЗА ПОНОСАН НА СВОЈЕ ИГРАЧЕ: "Хоћу да поручим свима да се не предајемо и идемо у Шкотску да одиграмо на исти начин"
Тренер Партизана Срђан Благојевић је изнео утиске одмах након пораза црно-белих од Хибернијана резултатом 0:2 у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференције.
"Као што сам рекао, предодређени смо са ролеркостер и емоције, у неком тренутку се смејемо, у неком плачемо. Вруће главе сад могу да кажем да колико сам тужан због резултата, толико сам поносан на момке који су показали вољу, жељу и енергију, да себе промовишу, да обрадују навијаче. Жао ми је што смо изгубили утакмицу и хоћу да поручим свим да се не предајемо и идемо у Шкотску да одиграмо исти начин. Нисам му ништа рекао нити ћу му сад причати, волим да се слегне и да видим шта се издешавало па да разговарамо".
Имао је и поруку за све навијаче.
На крају је на питање шта је рекао Ђурђевићу на полувремену због досуђеног црвеног картона.
