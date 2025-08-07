clear sky
"Жао ми је" СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ И ПОРЕД ПОРАЗА ПОНОСАН НА СВОЈЕ ИГРАЧЕ: "Хоћу да поручим свима да се не предајемо и идемо у Шкотску да одиграмо на исти начин"

07.08.2025. 23:18 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
blagojevic
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bs

Тренер Партизана Срђан Благојевић је изнео утиске одмах након пораза црно-белих од Хибернијана резултатом 0:2 у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференције.

"Као што сам рекао, предодређени смо са ролеркостер и емоције, у неком тренутку се смејемо, у неком плачемо. Вруће главе сад могу да кажем да колико сам тужан због резултата, толико сам поносан на момке који су показали вољу, жељу и енергију, да себе промовишу, да обрадују навијаче. Жао ми је што смо изгубили утакмицу и хоћу да поручим свим да се не предајемо и идемо у Шкотску да одиграмо исти начин. Нисам му ништа рекао нити ћу му сад причати, волим да се слегне и да видим шта се издешавало па да разговарамо".

Имао је и поруку за све навијаче.

"Жао ми је што смо изгубили утакмицу и хоћу да поручим свима да се не предајемо и идемо у Шкотску да одиграмо на исти начин", јасан је био Благојевић.

На крају је на питање шта је рекао Ђурђевићу на полувремену због досуђеног црвеног картона.

"Нисам му ништа рекао нити ћу му сад причати, волим да се слегне и да видим шта се издешавало па да разговарамо", закључио је Благојевић.

срђан благојевић фк партизан лига конференција
07.08.2025. 22:58 23:15
