ПАРТИЗАН ИЗГУБИО ОД ХИБЕРНИЈАНА ПРЕД ПУНИМ ТРИБИНАМА: Црвени картон, пенал и туга у Хумској, црвено - бели далеко од Европе

07.08.2025. 22:58 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Спорт клуб
Коментари (0)
partizan2
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/ bs

Фудбалери Партизана изгубили су од Хибернијана резултатом 2:0 у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференција.

Партизан пред више од 26.000 људи у Хумској није успео да победи Хибернијана и са заостатком од 2:0 одлази на реванш у Шкотску.

Црно-бели су одиграли меч са играчем мање, примили два гола са десеторицом и то други после досуђеног једанаестерца.

А, све је слутило на још једно лепо и победом обојено европско вече у Хумској. Све до 34. минута.

Велику шансу за Партизан није искористио Милан Вукотић, лоше се снашао на седам метара од гола Смита и погодио играча Хибернијана. Уследила је брза контра шкотског тима, тек што је лопта „превалила“ Партизанову половину реаговао је Вукашин Ђурђевић и зауставио Бојла. Судија Фаруђа, на асистенцију помоћника, показао је други жути картон штоперу Партизана. Севнуо је и црвени, ВАР није имао право да „сече“.

Свега пет минута касније Шкоти су повели. Корнер са десне стране, сјајна реакција Бојла и лопта у мрежи Марка Милошевића. Мук у Хумској, после класичног шкотског рукописа – 0:1.

Није се предавала чета Срђана Благојевића, у чијој идеји се Вања Драгојевић нашао на штоперској позицији. Недостајао је, ипак, фудбалски кисеоник у плућима црно-белог рима, неспремног за конкретизацију испред гола Смита.

Планове београдског тима сасекао поново арбитар са Малте. И то кад су се црно-бели најмање надали, после асистенције ВАР собе и сумњивог контакта Боувија и Симића. Требало је мало времена судији да се увери на лицу места због чега је и добио позив за интервенцију. На крају се и предомислио, Бојл из пенала није имао милости, Милошевић се узалуд бацио на десну страну – 0:2.

Реванш меч играће се следећег четвртка у Единбургу. 

Победник двомеча између српског и шкотског клуба ће у плеј-офу играти против пораженог из двовоја АЕК Ларнака - Легија. Кипарски клуб је данас код куће победио 4:1.

Партизан – Хибернијан 0:2 (0:1)

БЕОГРАД: Стадион: Партизана. Гледалаца: 26.342. Судија: Филип Фаруђа (Малта). Црвени картон: Вукашин Ђорђевић (Партизан) у 34. минуту.Стрелац: 0:1 – Бојл у 40, 0:2 – Бојл (из једанаестерца) у 70. минуту. 

ПАРТИЗАН: М. Милошевић – Рогановић, Симић, Ђурђевић, Јурчевић – Драгојевић (од 86. Карабељов), Угрешић (од 75. Богдан Костић) – Сек (од 46. Стефан Милић), Вукотић, Трифуновић (од 86. Калулу) – Ј. Милошевић (од 86. Андреј Костић).

ХИБЕРНИЈАН: Смит – О’Хора, Бушири, Иредејл, Обита – Кејден, Левит (од 75. Мане), Малиган (од 46. Кемпбел) – Бојл (од 75. Хоиле), Боуви, МекГрат.

 

 

фк партизан лига конференција
Извор:
Дневник/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
