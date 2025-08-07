БЛАГОЈЕВИЋ ОДРЕДИО СТАРТНИХ 11 ЗА ХИБЕРНИЈАН: Сек и Вукотић играју од првог минута
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић одредио је стартну поставу за вечерашњу утакмицу трећег кола квалификација за Лигу конфренреције против шкотског Хибернијана, а међу првих 11 играча налазе се Демба Сек и Милан Вукотић.
Партизан ће играти у следећем саству: М. Милошевић, Рогановић, Симић, Ђурђевић, Јурчевић, Драгојевић, Угрешић, Вукотић, Сек, Трифуновић, Ј. Милошевић.
За Хибернијан ће играти: Смит, О'Хара, Бушири, Иредејл, Обита, Кеден, Левит, Малиган, Бојл, Боуби, МекГрат.
Прва утакмица трећег кола квалификација за ЛК игра се у вечерас у Београду од 21 сат. Реванш је 14. августа у Единбургу.
Победник двомеча између Партизана и Хибернијана игарће ће у плеј-офу за ЛК против пораженог из дуела између АЕК-а из Ларнаке и Легије.
