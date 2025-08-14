clear sky
ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ОДРЕДИО САСТАВ за меч против Хибернијана!

14.08.2025. 20:18 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
partizan
Фото: ФК Партизан

Тренер Партизана Срђан Благојевић одредио је састав за меч против Хибернијана, а у стартној постави нашао се и Богдан Костић, двоструки стрелац против Напретка за викенд.

Хибернијан: Смит, Охара, Бушири, Ајрдејл, Обита, Каден, Милиган, Левит, Кемпбел, Бојл, Боуви.

Партизан: М. Милошевић, Рогановић, Милић, Симић, Јурчевић, Драгојевић, Угрешић, Трифуновић, Б. Костић, Вукотић, Ј. Милошевић.

Хибернијан је у првом мечу победио 2:0 головима Мартина Бојла.

Десни бек Партизана Милан Рогановић:

"Покушаћемо да што пре дамо голове, јер смо у заостатку. Небитно да ли ће бити 0:0, 1:0 или 5:0, наставићемо да дајемо све од себе. Макар седам да дамо – нећемо стати".

Спорт
