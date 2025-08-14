ТРЕНЕР ПАРТИЗАНА СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ОДРЕДИО САСТАВ за меч против Хибернијана!
14.08.2025. 20:18 20:23
Тренер Партизана Срђан Благојевић одредио је састав за меч против Хибернијана, а у стартној постави нашао се и Богдан Костић, двоструки стрелац против Напретка за викенд.
Хибернијан: Смит, Охара, Бушири, Ајрдејл, Обита, Каден, Милиган, Левит, Кемпбел, Бојл, Боуви.
Партизан: М. Милошевић, Рогановић, Милић, Симић, Јурчевић, Драгојевић, Угрешић, Трифуновић, Б. Костић, Вукотић, Ј. Милошевић.
Хибернијан је у првом мечу победио 2:0 головима Мартина Бојла.
Десни бек Партизана Милан Рогановић:
"Покушаћемо да што пре дамо голове, јер смо у заостатку. Небитно да ли ће бити 0:0, 1:0 или 5:0, наставићемо да дајемо све од себе. Макар седам да дамо – нећемо стати".