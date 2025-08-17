ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТАНТИ ЗА ОБНОВУ ГРАДСКЕ КУЋЕ, ПОКРАЈИНА ИЗДВОЈИЛА 120 МИЛИОНА ДИНАРА Следи детаљна рестаурација фасаде
Израда пројектно-техничке документације за санацију и рестаурацију зграде Градске куће поверена је београдској фирми „Интерлинеа”, која ће за те услуге бити плаћена око девет милиона динара, с ПДВ-ом.
Поступак јавне набавке је завршен, уговор закључен, а пројектанти ће сву документацију за извођење конзерваторско-рестаураторских и санационих радова морати да заврше у року од три месеца, односно 90 календарских дана.
Обнова Градске куће најављена је још након протеста због трагедије на Железничкој станици 5. новембра прошле године, када је на згради причињена велика материјална штета. Стручњаци Завода за заштиту споменика културе констатовали су оштећења на фасадама, али и унутрашњости објекта, а неколико дана након протеста саопштено је да оштећења на фасади не могу бити уклоњена фарбањем или чишћењем те да је неопходна комплетна рестаурација.
У међувремену су трагови фарбе прекречени, а оштећени прозори замењени.
„На свим фасадама начињена је велика материјална штета у приземном делу, као и делу спрата и сутерена. Видљива су оштећења малтера и трагова боје и графита. У ентеријеру су видљива оштећења на кабинету градоначелника, свечане сале и осталим канцеларијама у делу фасадне столарије са полупаним стаклима, као и нагорелих делова унутрашњости, са траговима од различите врсте нечистоћа. Завод за заштиту споменика културе наложио је превентивне мере ради хитних санација последица девастација, док се не стекну услови за конзерваторско-рестаураторске радове”, навели су у Заводу за заштиту споменика културе у саопштењу за медије, након протеста и подсетили да Градска кућа – Магистрат представља непокретно културно добро, одлуком из јула 1997. године, које се налази у склопу заштићене просторно културно-историјске целине Старо језгро Новог Сада (2008).
Покрајинска влада је за санацију објекта, укључујући и техничку документацију, издвојила 120 милиона динара, а након што пројекти буду завршени, биће расписан и тендер за извођаче радова.
Пројектним решењем требало би предвидети обнову свих фасадних површина, обрађених у малтеру, са елементима декоративне пластике, рестаурацију и конзервацију фасадне браварије, столарије и лимарије, као и санацију кровне конструкције, уз замену оштећених елемената, као и третман против црвоточине и заштиту свих дрвених елемената од пожара и инсеката. Осим тога, планирана је замена свих олука, олучних вертикала и лимених опшава и санација димњака. Третман кровног покривача (бибер цреп и бакарни лим) биће одређен, како је у тендерској документацији објашњено, након детаљног прегледа и увида у затечено стање.
Одлука о почетку градње Градске куће донета је иначе 1893. године, а 29. децембра 1894. у новој згради одржана је прва седница Магистрата, с тим да је здање проглашено за споменик културе 22. јула 1997. године.