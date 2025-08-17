МОТОЦИКЛИСТА ИЗ СРБИЈЕ ПОГИНУО КОД ФОЧЕ Тешка саобраћајка у БиХ: Сударили се "сузуки" и "форд"
17.08.2025. 23:28 23:29
Мотоциклиста из Србије Ђ. З. погинуо је данас у саобраћајној несрећи у месту Пријеђел у општини Фоча, саопштила је фочанска Полицијска управа.
До несреће је дошло на магистралном путу Фоча - Гацко у 16.50 часова, а у њој су учествовали аутомобил "форд" којим је управљао држављанин Србије П. М. и мотоцикл "сузуки" којим је управљао Ђ. З.
Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбедност саобраћаја Фоча, а о догађају је обавештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње, преноси Срна.
Саобраћај на магистралном путу Фоча - Гацко у месту Пријеђел био је обустављен од 17.50 до 18.45 часова, након чега је нормално настављен.