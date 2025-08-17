light rain
21°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОТОЦИКЛИСТА ИЗ СРБИЈЕ ПОГИНУО КОД ФОЧЕ Тешка саобраћајка у БиХ: Сударили се "сузуки" и "форд"

17.08.2025. 23:28 23:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Мотоциклиста из Србије Ђ. З. погинуо је данас у саобраћајној несрећи у месту Пријеђел у општини Фоча, саопштила је фочанска Полицијска управа.

До несреће је дошло на магистралном путу Фоча - Гацко у 16.50 часова, а у њој су учествовали аутомобил "форд" којим је управљао држављанин Србије П. М. и мотоцикл "сузуки" којим је управљао Ђ. З.

Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбедност саобраћаја Фоча, а о догађају је обавештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Требиње, преноси Срна.

Саобраћај на магистралном путу Фоча - Гацко у месту Пријеђел био је обустављен од 17.50 до 18.45 часова, након чега је нормално настављен.

мотоциклиста мотоциклиста несрећа фоча
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај