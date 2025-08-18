РУСИЈА НОЋАС НАПАДА УКРАЈИНУ ДРОНОВИМА И РАКЕТАМА, има повређених!
КИЈЕВ: Руска војска је вечерас напала Украјину дроновима и ракетама, објавиле су украјинске ваздухопловне снаге на свом Телеграм каналу.
Украјинско ратно ваздухопловство је јавило да је велики број "шахеда" са истока и запада летео ка Одеси. Такође, беспилотне летелице ишле су ка Чернигову, као и према Харковској и Сумској области.
Оштећено је најмање седам вишеспратних зграда и пет аутомобила, рекао је шеф градског одељења за ванредне ситуације Богдан Гладких.
"Непријатељ напада Одесу ударним беспилотним летелицама, чују се експлозије у граду", објавио градоначелник Одесе Генадиј Труханов, на Телеграму, преноси Укринформ.
Шеф Канцеларије председника Украјине Андриј Јермак написао је у Телеграму да Руси гађају украјинске регионе и градове балистичким ракетама. Посебно је напоменуо да Русија гранатира Суму и Харков балистичким ракетама.
"Прекид ватре је неопходан јер ће Русија наставити да чини све да терорише наш народ", навео је Јермак.
Градоначелник Харкова Игор Терехов је на свом Телеграм каналу написао да је погођена вишеспратна зграда у индустријској четврти балистичком ракетом.
"Прелиминарне информације су да има повређених. Осморо људи је повређено, а оштећено је 12 објеката", навео је Терехов и додао да је међу повређенима тринаестогодишња девојчица.
Раније је Униан објавио да је начелник Запорошке регионалне војне администрације Иван Федоров изјавио да је петнаестогодишњи дечак погинуо услед руског напада на село Новојаковлевка. Његов дванаестогодишњи брат, осмогодишња сестра, као и њихови родитељи - четрдесетогодишњи отац и тридесетшестогодишња мајка - су повређени. Поред ове породице, повређена су још два мушкарца. Федоров је додао да је кућа породице уништена, а суседне су оштећене.
У Кијеву и низу региона вечерас је на снази била ваздушна узбуна због претње употребе балистичког оружја, објавило је украјинско ратно ваздухопловство.