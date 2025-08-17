light rain
Град Зрењанин наставља традицију!

СВИ ПРВАЦИ ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, ТОРБЕ И ШКОЛСКИ ПРИБОР! Више од хиљаду деце спремно за нови почетак

17.08.2025. 15:14 15:35
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: freepik, ilustracija

Град Зрењанин је и ове године, у склопу мера популационе политике, обезбедио бесплатне уџбенике за све ђаке у овом граду који полазе у први разред основне школе, објављено је на официјелном градском сајту.

Поред бесплатних уџбеника за прваке су обезбеђене и бесплатне ђачке торбе и основни школски прибор, односно свеске, пернице, прибор за ликовно васпитање и друго. 

Ове године у први разред основне школе на територији Зрењанина уписано је 1.033 деце, што је за 30 више у односу на прошлу годину, када их је уписано 1.003. 

Подела бесплатних уџбеника први пут је организована 2022. године.

Војводина Банат
