Град Зрењанин наставља традицију!
СВИ ПРВАЦИ ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, ТОРБЕ И ШКОЛСКИ ПРИБОР! Више од хиљаду деце спремно за нови почетак
17.08.2025. 15:14 15:35
Град Зрењанин је и ове године, у склопу мера популационе политике, обезбедио бесплатне уџбенике за све ђаке у овом граду који полазе у први разред основне школе, објављено је на официјелном градском сајту.
Поред бесплатних уџбеника за прваке су обезбеђене и бесплатне ђачке торбе и основни школски прибор, односно свеске, пернице, прибор за ликовно васпитање и друго.
Ове године у први разред основне школе на територији Зрењанина уписано је 1.033 деце, што је за 30 више у односу на прошлу годину, када их је уписано 1.003.
Подела бесплатних уџбеника први пут је организована 2022. године.