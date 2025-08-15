БОГАТ ПРОГРАМ 31. ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИХ ДАНА Најлепше парадне запреге, атрактивне фолклорне игре и музички концерти у Новом Бечеју
Детаљан програм 31. Великогоспојинских дана - Госпојине 2025, једне од најпосећенијих породичних манифестација у Србији представљен је јуче у прес сали Туристичке организације у Београду.
Богат програм манифестације, која ће ове године у Новом Бечеју бити организована у периоду од 21. до 27. августа, и овог пута биће по добро опробаном рецепту „за сваког понешто“, захваљујући многобројним подманифестацијама попут Улице занатског пива, Етно базара, Ревије парадних запрега, Госпојинског котлића, Авлије забавлије, Дечје улице, Госпојинског кола, Меморијалног турнира у шаху „Војислав Лукачев“, турнира у куглању и Великогоспојинске литије.
Ревија парадних запрега, једна од највећих у читавом окружењу у оквиру које љубитељи коња из годину у годину уживају у најлепшим двопрезима, четворопрезима, петопрезима и вишепрезима неких од најуспешнијих ергела и одгајивача ових племенитих животиња у нашој земљи, ове године биће одржана по 31. први пут, јер су Великогоспојинске дане у Новом Бечеју 1994. године започели управо коњари.
Према речима Миодрага Миће Дујина из Коњичког клуба „Врањево“, задуженог за организацију ове подманифестације Госпојине, на платоу крај Тисе и ове године посетиоце очекује прави спектакл.
– Ми се сваке године трудимо да понудимо нашим мештанима, али и гостима прави угођај. Доћи у 12 сати по великој топлоти, то не може свако, али ми увек имамо велики број посетилаца, правих заљубљеника у коње и у коњарство. Зато се из године у годину трудимо да осмислимо нешто ново како бисмо бар мало били испред наших конкурената, као што су Црепаја, Сурдук, Бановци и тако даље. Оно што нас посебно радује јесте што су ову традицију у великој мери прихватили и млади. Они данас купују коње, а старији коњари их обучавају како би се такмичили и уопште неговали љубав према коњима која је код већине заиста велика. То је посебно изражено у нашем Врањеву где је свако домаћинство некада имало везе са коњима који су их и одхранили. Госпојина зато мора да постоји, то је наша сеоска слава, а коњи и коњари су ти који носиоци свега тога. Мислим да је то пун погодак за младе који ће наставити тамо где смо ми стали – рекао је Дујин.
Међу новијим пратећим програмима Госпојине у Новом Бечеју које негују, пре свега, традицију и обичаје је и међународна смотра фолклорних ансамбала - Госпојинско коло, чији домаћин је новобечејско Културно-уметничко друштво „Бећарац“.
Официјелни менаџер друштва Синиша Сима Веселиновић најавио је учешће чак 300 младих фолклораша из земље и иностранства.
– Трећа по реду међународна фолклорна манифестација Госпојинско коло биће одржана у петак, 22. августа, од 18 часова на платоу крај Тисе. Очекујемо велики број гостију из Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније и Србије. Концерт ће трајати сат и по до два сата, а углавном ће нам се представити млади играчи, односно деца. Циљ нам је да у што већој мери очувамо наше богатство у виду игара, музике, ношњи, традиције и обичаја – објаснио је Веселиновић.
О значају новобечејске Госпојине у области манифестационог туризма у нашој земљи говори чињеница да ова манифестација тренутно с поносом носи ознаку квалитета „Најбоље из Војводине“, али је важно истаћи да су Великогоспојински дани током година заслужили и друге многобројне награде, међу којима посебно место заузима „Туристички цвет“ из 2021. године, највише признање које у области туризма додељује Туристичка организација Србије.
– Манифестациони туризам представља важан туристички производ у Србији. Данас скоро свако место има своју манифестацију, па су процене да их у нашој држави годишње има око 2.000. У нашем календару ми имамо око 900 које се издвајају према квалитету. Једна од тих врло значајних манифестација јесу и Великогоспојински дани у Новом Бечеју који имају традицију, али и показују оно што је најбоље из Србије, а то је аутентичност културе и стваралаштва. Из тога разлога је то врло значајна манифестација која привлачи све већи број посетилаца који долазе у Нови Бечеј како би одатле понели најлепше утиске са те дестинације. Оно што је важно јесте што су Новобечејци од једне сеоске славе успели да направе манифестацију са дугом традицијом. То је за сваку похвалу, јер циљ манифестационог туризма и туризма уопште јесте да се повећа број посетилаца на одређеној дестинацији. На овај начин манифестација негује имиџ места у ком се одржава. Великогоспојински дани су спојили све оно што је најлепше у Новом Бечеју, па и лепоту реке Тисе која придоноси својом благодети, гастрономије краја и традиције, лепоту коња који су права слика Војводине и лепоту звука тамбурице – истакла је Данијела Вељовић из Туристичке организације Србије.
Оно по чему су Великогоспојински дана у Новом Бечеју заслужили своју популарност свакако су вечерњи музички концерти у оквиру којих су Новобечејци током година угостили неке од највећих звезда ових простора.
Тродневни музички програм овогодишњих Великогоспојинских дана у Новом Бечеју, у петак, 22. августа, отвориће музички састави „Ла Банда“ од 20 часова и „Госн Тамбураши“ 21.30 часова. У суботу, 23. августа, посетиоце Госпојине на обали Тисе забављаће млади и талентовани певачи Сања Вучић од 21 час и Никола Роквић од 23 часа, док ће у недељу, 24. августа, музички програм крунисати познати фолкер Ђани од 20 часова и миљеница публике Милица Павловић од 22 часа, уз неизбежан ватромет у поноћ.
Овогодишња манифестација завршава се 27. августа Великогоспојинском литијом од Цркве Светог Николаја у центру Новог Бечеја до манастира на Тиском кеју где се традиционално дочекује велики хришћански празник - Велика Госпојина.