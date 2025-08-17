moderate rain
ЖЕЛЕЗНИЧАР СЛАВИО ПРОТИВ НИШКОГ РАДНИЧКОГ: Магична пета Петрова у Панчеву

17.08.2025. 21:39 21:43
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
zeleznicar
Фото: ФК Железничар

Железничар прилично лако дошао до важне победе против нишког Радничког - 3:0.

Железничар је прилично лако дошао до победе против Радничког, којем ни смена тренера и именовање новог-старог шефа струке Томислава Сивића није много помогла.

Све је у овом сусрету зависило од изабраника Радомира Коковића, који су имали иницијативу од старта меча. Већ у петом минуту врло добру прилику пропустио је Мисосављевић, чији је ударац искоса са леве стране завршио поред гола.

Сјајну шансу у 32. минуту креирао је бугарски интернационалац Иванов, који је на малом простору лако избацио Канутеа, потом као на тацни упослио Петрова, али је овај против бившег клуба шутирао право у добро постављеног голмана Станивуковића.

Ипак, у 37. минуту Петров се искупио и то на какав начин! Прошао је по левој страни Јусиф, убацио је лопту у срце петерца, тамо је голман Нишлија кратко одбио, само до Петрова, који је леђима окренут голом петом мајсторски реаговао и постигао прелеп погодак – 1:0.

Само три минута касније Железничар је дуплирао вођство и утабао пут ка другој победи у Супер лиги ове сезоне, Јусиф је центрирао са десне стране, а Милосављевић је главом матирао Станивуковића – 2:0.

Питање победника је и дефинитивно решено у 50. минуту, Косановић је снажно шутирао из слободног ударца са 20 метара, лопта је у живом зиду закачила неспретног Витаса, променила је смер и одсела у мрежу Нишлија – 3:0.

Само који минут касније Косановић је још једном одлично извео слободан ударац, овога пута искоса са десне стране, али је погодио стативу у том тренутку непомочног Станивуковића. До краја меча није било промене резултата.

Железничар – Раднички (Ниш) 3:0 (2:0)

ПАНЧЕВО: Стадион: „СРЦ Младост“ у Панчеву. Гледалаца: 600. Судија: Давид Матић. Стрелци: 1:0 – Петров у 37, 2:0 – Милосављевић у 40, 3:0 – Витас аутогол у 50. минуту. 

ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић, Јусиф, Миликић, Косановић, Ђуричић, Иванов, Куљанин (од 61. Јевремовић), Џаспер, Кнежевић (од 61. Пиргић), Милосављевић, Петров (од 70. Карикари).

РАДНИЧКИ: Станивуковић, Петровић (од 46. Издерић), Јамкам, Витас, Павловић, Белаковић, Нишић, Босић, Кануте (од 46. В. Илић), Спасић (од 46. Срећковић), Мбуп (од 63. Евемаде).

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк железничар фк железничар панчево суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
16.08.2025. 14:45 14:47
