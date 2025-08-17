ЖЕЛЕЗНИЧАР СЛАВИО ПРОТИВ НИШКОГ РАДНИЧКОГ: Магична пета Петрова у Панчеву
Железничар прилично лако дошао до важне победе против нишког Радничког - 3:0.
Железничар је прилично лако дошао до победе против Радничког, којем ни смена тренера и именовање новог-старог шефа струке Томислава Сивића није много помогла.
Све је у овом сусрету зависило од изабраника Радомира Коковића, који су имали иницијативу од старта меча. Већ у петом минуту врло добру прилику пропустио је Мисосављевић, чији је ударац искоса са леве стране завршио поред гола.
Сјајну шансу у 32. минуту креирао је бугарски интернационалац Иванов, који је на малом простору лако избацио Канутеа, потом као на тацни упослио Петрова, али је овај против бившег клуба шутирао право у добро постављеног голмана Станивуковића.
Ипак, у 37. минуту Петров се искупио и то на какав начин! Прошао је по левој страни Јусиф, убацио је лопту у срце петерца, тамо је голман Нишлија кратко одбио, само до Петрова, који је леђима окренут голом петом мајсторски реаговао и постигао прелеп погодак – 1:0.
Само три минута касније Железничар је дуплирао вођство и утабао пут ка другој победи у Супер лиги ове сезоне, Јусиф је центрирао са десне стране, а Милосављевић је главом матирао Станивуковића – 2:0.
Питање победника је и дефинитивно решено у 50. минуту, Косановић је снажно шутирао из слободног ударца са 20 метара, лопта је у живом зиду закачила неспретног Витаса, променила је смер и одсела у мрежу Нишлија – 3:0.
Само који минут касније Косановић је још једном одлично извео слободан ударац, овога пута искоса са десне стране, али је погодио стативу у том тренутку непомочног Станивуковића. До краја меча није било промене резултата.
Железничар – Раднички (Ниш) 3:0 (2:0)
ПАНЧЕВО: Стадион: „СРЦ Младост“ у Панчеву. Гледалаца: 600. Судија: Давид Матић. Стрелци: 1:0 – Петров у 37, 2:0 – Милосављевић у 40, 3:0 – Витас аутогол у 50. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић, Јусиф, Миликић, Косановић, Ђуричић, Иванов, Куљанин (од 61. Јевремовић), Џаспер, Кнежевић (од 61. Пиргић), Милосављевић, Петров (од 70. Карикари).
РАДНИЧКИ: Станивуковић, Петровић (од 46. Издерић), Јамкам, Витас, Павловић, Белаковић, Нишић, Босић, Кануте (од 46. В. Илић), Спасић (од 46. Срећковић), Мбуп (од 63. Евемаде).