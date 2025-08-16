ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ДОЧЕКУЈУ РАДНИЧКИ: Тренер Коковић: Прилика да се покажемо у добром светлу и да освојимо три бода
На гостовању у Лозници против екипе ИМТ, фудбалери тренера Радомира Коковића остварили су прву првенствену победу.
У недељу пред својим навијачима дочекују Раднички из Ниша који поражени на свом терену од Новог Пазара. На клупи Нишлија је пред вечерашњи дуел поново дошао проверени стручњак Томислав Сивић који је са великим успехом два пута предводио Панчевце.
Тренер Железничара Радомир Коковић изнео је очекивања пред вечерашњимеч и рекао:.
– Долази нам у госте екипа која је променила тренера, то увек са собом носи неку реакцију тима у смислу енергије. Очекујемо екипу која ће покушати да се наметне том енергијом услед промене шефа стручног штаба. Мала отежавајућа околност за нас је то што немамо довољан узорак њихових игара под новим тренером, јер их је тек преузео, мораћемо да се адаптирамо на то што они спреме. Олакшавајућа околност за нас је што нисам сигуран колико је нови шеф стручног штаба успео да имплементира неке своје идеје и захтеве на тим који је преузео. Свакако нас очекује неизвесна борба, као и до сада. Ми смо прошло коло уписали прву победу, то је свакако значајно за наше самопоуздање. Понављам по ко зна који пут, квалитет наше игре је био сасвим задовољавајући у ова четири кола. Можда смо могли да освојимо мало више бодова, али шта је ту је. Настављамо да радимо, да се развијамо, да побољшавамо квалитет наше игре у свим фазама, недеља је још једна прилика да се покажемо јавности у добром светлу и да покушамо да освојимо три бода.
Дотакао се шеф стручног штаба Железничара и предстојећег ривала, где је изнео своја очекивања од наступа у Нишлија у Панчеву.
– Раднички је екипа са доста искусних играча, екипа која је селектирана за озбиљан интензитет, за такмичење. То је екипа која има одређени број искусних играча који познају ову лигу и знају шта је такмичење и на страни и код куће. Очекујем „фајтерску“ утакмицу, очекујем да Раднички наступи са једном енергијом где ће покушати да надокнади пропуштено из претходна четири кола. Још једном, очекује нас тежак посао.
Здравствени билтен није био проблематичан за Железничар пред овај меч.
– Да, сви су спремни осим Марка Ћурића, који од припрема није са нама. Сви су здрави, сви су спремни да конкуришу за тим у недељу.
Тренер Коковић је искористио прилику да позове навијаче да се у што већем броју појаве на утакмици у недељу.
– Желим да искористим ову прилику да позовем све наше навијаче да нам помогну у недељу, да нам дају ветар у леђу и да, надам се уз њихову подршку, остваримо позитиван резултат– закључио је Коковић.
Б. Стојковски