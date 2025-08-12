clear sky
33°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ Тренер Коковић: Ушли смо са добром енергијом

12.08.2025. 13:00 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Коментари (0)
Trener Radomir Koković
Фото: Trener Radomir Koković, foto: FK Železničar

На гостовању у Лозници против екипе ИМТ, фудбалери тренера Радомира Коковића имали су више прилика и лопту у поседу, на крају остварили убедљиву победу. 

После првенству победе у трећој суперлигашкој сезони тренер Коковић изнео је своје утиске и рекао:

- Честитке екипи ИМТ на доброј утакмици. Као што сам рекао у најави, то је клуб који се бави развојем, даје шансу младим играчима, данас су почели утакмицу са четири бонуса, то није мала ствар. Сав респект за њих и желим им успешан наставак сезоне. –рекао је Коковић.

Потом се осврнуо на утакмицу.

– Што се тиче утакмице, ушли смо са добром енергијом, имали донекле и контролу у мери коју сам желео. Дали смо та три гола у првом полувремену. У другом смо очекивали реакцију ИМТ, изашли су високо, агресивно. Ми смо били мало несигурни. То нас је доводило у ситуације да будемо мало ниже него што бих ја волео. Морам да истакнем да сам изузетно незадовољан начином на који смо примили гол. Дали смо четврти гол, и већ у следећем нападу примили гол. То озбиљној екипи, чему ми тежимо да будемо, не сме да се дешава. Радићемо на томе, наставити да унапређујемо своју игру, да исправљамо грешке, да радимо на развоју и спремни дочекамо следеће коло – закључио је тренер Железничара.

У следећем колу фудбалери Железничара дочекују Раднички из Ниша кои је на свом терену поражен од Новог Пазара. 

Б. Стојковски 

фк железничар суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник/Б. Стојковски
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Реми фудбалера Јавора и Радничког из Крагујевца, Железничар убедљиво победио ИМТ

Реми фудбалера Јавора и Радничког из Крагујевца, Железничар убедљиво победио ИМТ

12.08.2025. 12:57 12:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај