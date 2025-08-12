ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ Тренер Коковић: Ушли смо са добром енергијом
На гостовању у Лозници против екипе ИМТ, фудбалери тренера Радомира Коковића имали су више прилика и лопту у поседу, на крају остварили убедљиву победу.
После првенству победе у трећој суперлигашкој сезони тренер Коковић изнео је своје утиске и рекао:
- Честитке екипи ИМТ на доброј утакмици. Као што сам рекао у најави, то је клуб који се бави развојем, даје шансу младим играчима, данас су почели утакмицу са четири бонуса, то није мала ствар. Сав респект за њих и желим им успешан наставак сезоне. –рекао је Коковић.
Потом се осврнуо на утакмицу.
– Што се тиче утакмице, ушли смо са добром енергијом, имали донекле и контролу у мери коју сам желео. Дали смо та три гола у првом полувремену. У другом смо очекивали реакцију ИМТ, изашли су високо, агресивно. Ми смо били мало несигурни. То нас је доводило у ситуације да будемо мало ниже него што бих ја волео. Морам да истакнем да сам изузетно незадовољан начином на који смо примили гол. Дали смо четврти гол, и већ у следећем нападу примили гол. То озбиљној екипи, чему ми тежимо да будемо, не сме да се дешава. Радићемо на томе, наставити да унапређујемо своју игру, да исправљамо грешке, да радимо на развоју и спремни дочекамо следеће коло – закључио је тренер Железничара.
У следећем колу фудбалери Железничара дочекују Раднички из Ниша кои је на свом терену поражен од Новог Пазара.
Б. Стојковски