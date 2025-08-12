clear sky
Реми фудбалера Јавора и Радничког из Крагујевца, Железничар убедљиво победио ИМТ

12.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

Фудбалери Јавора и крагујевачког Радничког одиграли су вечерас у Ивањици без победника, 2:2 (2:0) у утакмици четвртог кола Суперлиге Србије.

Голове за Јавор постигли су Лу Бајере Жуниор у 17. и Марко Бјековић у 27. минуту. Код гостију, у листу стрелаца уписали су се Стефан Петкоски Цимбаљевић у 48. и Богдан Мирчетић (пенал) у 58. минуту.

Главни арбитар Никола Радаковић искључио је у финишу утакмице шефа стручног штаба Јавора Радована Ћурчића и помоћног тренера Игора Туфегџића, који су били незадовољни суђењем.

Раднички се тренутно налази на 14. месту на табели СЛС са два бода, док је Јавор на последњем, 16. месту са само једним.

Фудбалери Железничара савладали су у Лозници као гости екипу ИМТ-а резултатом 4:1 (3:0). Голове за Железничар постигли су Сава Петров у 16. (пенал) и 72. (пенал), Силвестер Џаспер у 27. и Јован Милосављевић у 35. минуту. Једини стрелац за ИМТ био је Василије Новичић у 74. минуту из пенала.

Екипа из Панчева се налази на шестом месту на табели СЛС са пет бодова, док је ИМТ на 12. позицији са четири.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Спорт Фудбал
