ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ИМТ-У Тренер Коковић: Очекујем судар два слична концепта
У протекла три кола суперлигаш са Тамиша поред добрих игара освојио је само два бода, реално заслужио је још који бод више на свом конту.
Предстоји нимало лака утакмица против екипе ИМТ на Лагатору у Лозници која је прошлом колу на гостовању у Новом Пазару освојила три бода. Тренер Радомир Коковић изнео је очекивања пред утакмицу у понедељак од 19 часова и рекао:
–ИМТ је клуб који има сличан концепт као и ми. Посвећени су развоју младих играча и није им страно да им дају шансу већ у раном делу сезоне. Имају младог тренера и морам да истакнем да ми је драго што се клубови у Суперлиги све чешће одлучују да пруже шансу младим тренерима. Мислим да генерација младих тренера, чији сам ја члан, има итекако шта да понуди српском фудбалу.
О екипи популарних ,,тракториста,, тренер Коковић је рекао:
– Што се тиче саме утакмице, очекујем судар два слична концепта. Обе екипе желе да играју у високом интензитету, агресивно и са високим пресингом, тако да очекујем доста трке и притиска. Покушаћемо да радимо оне ствари које смо добро радили до сада, а оне које нису биле добре, покушаћемо да исправимо. Бићемо у високом интензитету у дефанзиви и покушаћемо да остваримо контролу.
Екипа ИМТ-а је показала квалитет у последњем мечу против Новог Пазара, који је добила на гостовању 2:1.
– ИМТ је показао да је јако озбиљан тим и да из године у годину представља озбиљан фактор у српском фудбалу. Са концептом о којем сам већ причао, њихова победа против Новог Пазара за мене није изненађење. Показали су озбиљан квалитет, млади су и полетни, са великим бројем младих играча жељних надигравања и игре. Бојан Круљ је тренер којег јако добро познајем, играли смо неколико пута међусобно са разним тимовима, и имам велики респект према њему. Показао је да је у стању да јако брзо имплементира неке идеје.- каже Коковић.
У досадашњих шест мечева против ИМТ, Железничар не зна за пораз - три победе и три ремија.
– Нисам знао за тај податак, ето, статистика говори да смо ми у неком скоријем периоду мало успешнији од њих. То наравно не значи ништа пред понедељак. Ми смо прилично променили екипу у односу на прошлу сезону, као и ИМТ. Тај скор је сигурно интересантан новинарима, али мени не значи пуно и неће бити фактор у утакмици -рекао је Коковић.
После три одиграна кола Железничар има два освојена бода, а лако је могла да има и више на свом конту.
– Слажем се да смо заслужили мало више бодова по приказаној игри, али опет кажем, ако радимо праве ствари из утакмице у утакмицу, и ако смо посвећени тренажном процесу на начин на који ја желим, мислим да дугорочно нећемо имати проблема. Што се тиче кадровске ситуације, сви су здрави и спремни да дају свој максимум. Да ли ће бити промена у односу на то ко ће почети утакмицу, то не могу да вам кажем – остао је загонетан Коковић.
Б. Стојковски