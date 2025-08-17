moderate rain
20°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОФК БЕОГРАД НАДИГРАО ТСЦ: Џеј разбио Тополчане на ТСЦ арени

17.08.2025. 21:26 21:34
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
tsc
Фото: ТСЦ/ Д. Милић

Водио је ТСЦ на полувремену, али изгубио је од ОФК Београда на домаћем терену у 5. колу Супер лиге Србије - 1:3 у Бачкој Тополи.

Преокрет је најавио сјајним голом Никола Кнежевић, а потписао га са два поготка Џеј Енем.

Некадашњи ђак Ајакса ушао је у 63. минуту и за кратко време на терену постао човек одлуке.

Дочекао је прво леп пас Деспотовског и фино реализовао шансу, а ТСЦ је нокаутиран после фантастичне акције у 88. минуту.

Енем је почео и завршио акцију. Цветковић и директан асистент Безера оставрили су најбољу комбинацију на мечу, а Холанђанину на крају није било тешко да погоди мрежу.

ОФК Београд је солидно играо у порвом полувремену, али био у заостатку јер је Кабић промашивао. Предност домаћину донео је Тодороски, лепо је реаговао после шута Престижа и проследио лопту у мрежу.

ТСЦ је јако слабо играо у другом полувремену и ОФК Београд је направио преокрет.

ТСЦ – ОФК Београд 1:3 (1:0)

БАЧКА ТОПОЛА: Стадион: ТСЦ арена. Гледалаца: 1.500. Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци: 1:0 – Тодороски у 36, 1:1 – Кнежевић у 47, 1:2 – Енем у 69, 1:3 – Енем у 88. минуту.

ТСЦ: Илић – Младеновић, Дегенек, Роу, Ст. Јовановић (од 88. Савић( – Станчић, Мезеи (од 78. Крстић) – Тодороски, Синг (од 63. Пантовић), Престиж (од 78. Петровић) – Са. Јовановић (од 63. Конрад).

ОФК БЕОГРАД: Поповић – Лазић, Павловић, Момчиловић (од 83. Дембеле), Ђермановић, Деспотовски  – Кабић, Адо, Кнежевић (од 77. Цветковић), Безера – Шћеповић (од 63. Енем).

 

Пласман обезедио Sofascore

 

тсц тсц арена тсц бачка топола суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТСЦ-ОМ: Поносан сам на играче, позивам навијаче да нас подрже против Леха
milojevic

МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТСЦ-ОМ: Поносан сам на играче, позивам навијаче да нас подрже против Леха

09.08.2025. 22:51 22:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај