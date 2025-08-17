ОФК БЕОГРАД НАДИГРАО ТСЦ: Џеј разбио Тополчане на ТСЦ арени
Водио је ТСЦ на полувремену, али изгубио је од ОФК Београда на домаћем терену у 5. колу Супер лиге Србије - 1:3 у Бачкој Тополи.
Преокрет је најавио сјајним голом Никола Кнежевић, а потписао га са два поготка Џеј Енем.
Некадашњи ђак Ајакса ушао је у 63. минуту и за кратко време на терену постао човек одлуке.
Дочекао је прво леп пас Деспотовског и фино реализовао шансу, а ТСЦ је нокаутиран после фантастичне акције у 88. минуту.
Енем је почео и завршио акцију. Цветковић и директан асистент Безера оставрили су најбољу комбинацију на мечу, а Холанђанину на крају није било тешко да погоди мрежу.
ОФК Београд је солидно играо у порвом полувремену, али био у заостатку јер је Кабић промашивао. Предност домаћину донео је Тодороски, лепо је реаговао после шута Престижа и проследио лопту у мрежу.
ТСЦ је јако слабо играо у другом полувремену и ОФК Београд је направио преокрет.
ТСЦ – ОФК Београд 1:3 (1:0)
БАЧКА ТОПОЛА: Стадион: ТСЦ арена. Гледалаца: 1.500. Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци: 1:0 – Тодороски у 36, 1:1 – Кнежевић у 47, 1:2 – Енем у 69, 1:3 – Енем у 88. минуту.
ТСЦ: Илић – Младеновић, Дегенек, Роу, Ст. Јовановић (од 88. Савић( – Станчић, Мезеи (од 78. Крстић) – Тодороски, Синг (од 63. Пантовић), Престиж (од 78. Петровић) – Са. Јовановић (од 63. Конрад).
ОФК БЕОГРАД: Поповић – Лазић, Павловић, Момчиловић (од 83. Дембеле), Ђермановић, Деспотовски – Кабић, Адо, Кнежевић (од 77. Цветковић), Безера – Шћеповић (од 63. Енем).