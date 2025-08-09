clear sky
МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ТСЦ-ОМ: Поносан сам на играче, позивам навијаче да нас подрже против Леха

09.08.2025. 22:51 22:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Јако сам поносан на ове момке, они су ово заслужили. Рекао сам им на припремама да се спремају да чекају своју шансу.

Била је ово лепа утакмица против веома доброг противника, рекао је тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић после победе против ТСЦ-а (1:0).

Милојевић је "одморио" свих 11 стартера из Познања на утакмици против Леха, а Звезда је меч завршила са тимом чији је просек година 21,09.

"Екипа ТСЦ-а ће се сигурно борити за сам врх табеле у нашој лиги. Стварно су одиграли на високом нивоу, било им је тешко јер немају такмичарски ритам, али још једном браво за момке", истакао је Милојевић.

Звездин тренер нагласио је да ће подршка навијача бити кључна у реванш мечу трећег кола квалификација против екипе Леха (3:1 за Звезду у првом мечу).

"Прво желим да им се захвалим што су дошли да нас подрже данас. Тешко ће бити, играмо против јако опасног тима који можда игра чак и боље у гостима него код куће. Навијачи су нам потребни ми морамо да се спремимо максимално и надам се да ће уз Божију помоћ бити све како треба", закључио је Милојевић.

