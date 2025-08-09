ЦРВЕНА ЗВЕЗДА СЛАВИЛА ПРОТИВ ТСЦ-А: Тополчани намучили црвено-беле, Катаи решио дерби
Фудбалери Црвене звезде су савладали екипу ТСЦ у четвртој рунди Суперлиге Србије резултатом 1:0.
Владан Милојевић је на терен од првог минута извео изузетно млад састав са чак шест играча који су поникли у Омладинској школи Црвене звезде. Деби на такмичарским дуелима је остварио Адем Авдић, а поред њега и новајлија Махмуду Бађо.
Играо се осми минут када су пулени Владана Милојевића били изузетно близу водећег поготка. Корнер са десног бока је извео Костов, а главом је са петерца шутирао Бабика. Међутим, ударац је завршио тик изнад гола. Поново су црвено-бели претили по десној страни у 11. минуту, али је овог пута главом преко гола после центаршута Станковића, шутирао Шљивић.
Четири минута касније је на сличан начин главом запретио и Катаи, којем је лопту упутио Шљивић, а Илић је спречио промену резултата. Сјајно су комбиновали Звездини ђаци Костов и Шљивић у 22. минуту, после чега је црвено-бела "осмица" шутирала по земљи са 16 метара, што је још једном одбранио голман тима из Бачке Тополе.
Поново су првотимци Звезде били опасни после ударца из угла, овог пута у 24. минуту. Тада је шут Лековића главом са ивице петерца завршио тик поред стативе. Само 60 секунди касније је после одличног додавања Лековића из последње линије, шутирао са дистанце снажно Катаи. Ипак, ни одличан покушај Магика није завршио у мрежи гостујуће екипе.
Упорни су били црвено-бели у жељи да постигну водећи погодак, а иницијатива се исплатила у 31. минуту. Првобитно је са десног бока шутирао Бабика, а после блока дефанзиваца гостујућег тима се лопта одбила до Александра Катаија, који је са 15 метара распалио и погодио гол екипе из Бачке Тополе под саму пречку.
Стрелац првог поготка на мечу Катаи је у 44. минуту поново био претња по гол гостујућег тима. Шутирао је веома снажно са 16 метара, те је натерао гостујућег чувара мреже да рефлексно избоксује лопту.
Две прилике заредом је имала Црвена звезда у 52. минуту. Првобитно је после уласка у шеснаестерац шутирао Пруцев, а потом је по одбитку покушао и Шљивић из веома изгледне позиције, али нажалост није успео да погоди оквир гола. После 180 секунди је по левом крилу прошао Милсон, а потом је репрезентативац Анголе шутирао после дриблинга ка средини. Међутим, успео је да одбрани Илић.
Веома су близу гола били црвено-бели у 61. минуту после соло продора Лучића по десном боку, након којег је упослио Шљивића, који је у пуном трку са 10 метара шутирао тик преко пречке гостујућег гола. После сјајног скока Бађа у 66. минуту је лопта стигла до Пруцева, а млади Рус је шутирао снажно по земљи и умало био непрецизан. Резултат је до последњег судијског звиждука остао непромењен, а црвено-бели су освојили нова три бода.
Црвена звезда - ТСЦ 1:0 (1:0)
БЕОГРАД: Стадион: "Рајко Митић". Гледалаца: 8322. Судија: Данило Николић. Стрелац: Катаи у 32. минуту за Црвену звезду. Жути картон: Јовичић (ТСЦ).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Глазер, Станковић, Милосављевић, Лековић, Авдић (од 46. Пруцев), Бађо, Шљивић, Бабика (од 46. Лучић), Костов, Олањинка (од 46. Милсон), Катаи (од 68. Дамјановић).
ТСЦ: Илић, Младеновић, Ру, Дегенек, Радојевић (од 73. Петровић), Јовичић, Станчић (од 59. Мезеи), Јовановић (од 59. Конрад), Синг (од 59. Пантовић), Тодороски, Савић (од 73. Крстић).