ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА БАЧКОТОПОЛЧАНИМА: ТСЦ може много више, волео бих да сутра видим што више навијача
Фудбалери Црвене звезде ће у суботу 9. августа од 20 часова угостити екипу ТСЦ у четвртом колу Суперлиге Србије на стадиону "Рајко Митић".
Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
- Урадили смо анализу утакмице и свега урађеног у Пољској, али ћемо детаље задржати за нас - почео је Владан Милојевић.
Није тренер нашег тима желео да говори о улози фаворита пред меч.
- Знате моје мишљење о фавориту и аутсајдеру, не бих рекао. Мислим да је ТСЦ направио добре резултате у ова три кола, тако да мислим да нас очекује изразито тешка утакмица и са друге стране је ТСЦ сигурно врхунска екипа.
Стартну поставу за сутрашњи меч ће стручни штаб тек изабрати.
- За сад још нисам одлучио у ком саставу ћемо изаћи.
Здравствени билтен још увек није познат.
- С обзиром на то да смо ми тек јуче допутовали, нисмо још имали тренинг. Данас ћемо одрадити па ћемо видети какав је здравствени билтен.
ТСЦ је квалитетна екипа.
- Мислим да се ТСЦ добро појачао, оставили су костур екипе. Појачали су се са доста играча, сматрам да су добар колектив. Мислим да ТСЦ може да пружи много више, него што пружа до сада. Са новим тренером ту су нови захтеви, али свакако има ту доста играча тако да не би било поштено да неког издвајам.
Сутра ће наши првотимци играти утакмицу после само два дана одмора.
- Навикли смо на овакав ритам, с обзиром на то да немамо много времена. Професионалци смо, играчи су свесни тако да морамо да се спремимо.
Говорио је Владан Милојевић и о осталим српским представницима у европским квалификацијама.
- Партизан има и другу утакмицу. У сваком случају остала су два представника. Сад да кажем да смо требали да имамо више, свакако би ми било драго, али фудбал је такав. Надам се да ће и Партизан без обзира на резултате у првом колу проћи, има још да се игра, ово је прво полувреме, тако да видећемо после тих утакмица.
Очекује стратег наше екипе подршку навијача против Леха, али и на мечу са ТСЦ.
- Ја сам рекао и после на конференцији за штампу. Биће изузетно тешка и тотално другачија утакмица. Волео бих да буде пун стадион, још једном ћу да кажем ово су тешке европске утакмице и свака је за себе. Волео бих да буде испуњен стадион, да навијачи дођу да нам помогну против, опет кажем, изузетно доброг противника као што је Лех, као наравно и на мечу против ТСЦ, желимо да их видимо у великом броју - закључио је Владан Милојевић.