ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Дођите на утакмицу против ТСЦ-а да прославимо Ендиајеов јубилеј
Фудбалски клуб Црвена звезде позвао је данас навијаче да дођу на меч четвртог кола Суперлиге Србије против ТСЦ-а како би прославили јубиларну 100. утакмицу Шерифа Ендиајеа у дресу "црвено-белих".
Фудбалери Црвене звезде дочекаће сутра од 20 часова ТСЦ на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
Како се наводи на сајту клуба, Ендиаје је од доласка у Црвену звезду 2023. године одиграо 99 утакмица и постигао 48 голова.
"Нападач нашег клуба Шериф Ендиаје ће одиграти 100. утакмицу у црвено-белом дресу у суботу уколико буде наступио против екипе ТСЦ. Један од најупечатљивијих момената Ендиајеа у дресу Црвене звезде био је хет-трик у вечитом дербију у сезони 2024/25, када је на гостовању потврдио класу и постао херој тима. Сенегалски репрезентативац се такође изједначио са Костом Томашевићем на другој позицији листе стрелаца у вечитим дербијима, што додатно потврђује његову изузетну позицију у клубу", саопштила је Црвена звезда
Ендиаје је током досадашњег боравка у Црвеној звезди освојио две дупле круне.
"Његова изванредна форма током претходних сезона донела му је награду 'Бора Костић' за најефикаснијег играча Звезде у сезонама 2023/2024 и 2024/2025, као и престижни трофеј 'Слободан Сантрач' за најбољег стрелца Суперлиге Србије у претходној сезони. Позивамо све навијаче да дођу у што већем броју како бисмо заједно, у суботу од 20 часова, прославили велики јубилеј Шерифа Ендиајеа у црвено-белом дресу", поручила је Црвена звезда.