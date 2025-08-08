clear sky
30°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У СУБОТУ ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ: Добро памте „лавове” у Љутице Богдана

08.08.2025. 14:13 14:15
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
tsc
Фото: Фото: ТСЦ/Д. Милић

Фудбалски клуб ТСЦ солидно је стартовао у новом издању Суперлиги и у три сусрета уписао је две победе (Спартак, Раднички Ниш) и реми (Радник).

Чету Дарија Калезића у суботу очекује дуел са шампионом државе, Црвеном звездом. Сусрет се игра на стадиону „Рајко Митић” у Љутице Богдана од 20 часова.

Београђани поред евидентне предности због квалитета су осокољени и победом над Лехом у трећем колу квалификација за Лигу шампиона.

Пред дуел с црвено-белима првотимац ТСЦ-а Драгољуб Савић рекао је да је ово несумњиво најтежи меч у првом делу сезоне.

Виктор Радојевић оптимиста пред дерби

Млади дефанзивац Бачкотополчана Виктор арадојевић истакао је да екипе добро ради и да може до повољног резултата у престоници.

- Пред нама је веома тешка и захтевна утакмица са најбољим тимом у држави, али не плашимо се изазова. Показали смо се у добром светлу у претходном периоду, а треба узети у обзир и то да имамо новајлије које тек треба да се уиграју. Идемо у добром правцу и нема разлога да тако не наставимо против црвено-белих - јасан је леви бек Бачкотополчана који је претходно играо за Црвену звезду.

- Добро смо кренули сезону и задовољни смо са седам од девет освојених бодова. Свесни смо да је првенство попут маратона и да има још много да се игра. Знамо колико је тешко да се игра против Црвене звезде на њиховом терену, али исто тако смо управо ми у претходним сусретима играли веома добро на том стадиону. Сигуран сам да и данас имамо шансу да их угрозимо. Имали смо седам дана да се спремимо док су они играли у Пољској и сигурно да размишљају и о реваншу. Наравно, све пада у воду ако не будемо били на високом нивоу. Надам се позитивном исходу меча - јасан је Савић.

Подсетимо, ТСЦ је пред дуел са Звездом ојачао дефанзивну линију Французом  Батистом Руом. 

В. Гвозденовић

фк тсц фк црвена звезда суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БАЧКОТОПОЛЧАНИ ОЈАЧАЛИ ДЕФАНЗИВНУ ЛИНИЈУ: Батист Ру појачао ТСЦ
ТСЦ/Д. Милић

БАЧКОТОПОЛЧАНИ ОЈАЧАЛИ ДЕФАНЗИВНУ ЛИНИЈУ: Батист Ру појачао ТСЦ

04.08.2025. 19:36 19:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај