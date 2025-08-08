ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У СУБОТУ ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ: Добро памте „лавове” у Љутице Богдана
Фудбалски клуб ТСЦ солидно је стартовао у новом издању Суперлиги и у три сусрета уписао је две победе (Спартак, Раднички Ниш) и реми (Радник).
Чету Дарија Калезића у суботу очекује дуел са шампионом државе, Црвеном звездом. Сусрет се игра на стадиону „Рајко Митић” у Љутице Богдана од 20 часова.
Београђани поред евидентне предности због квалитета су осокољени и победом над Лехом у трећем колу квалификација за Лигу шампиона.
Пред дуел с црвено-белима првотимац ТСЦ-а Драгољуб Савић рекао је да је ово несумњиво најтежи меч у првом делу сезоне.
Виктор Радојевић оптимиста пред дерби
Млади дефанзивац Бачкотополчана Виктор арадојевић истакао је да екипе добро ради и да може до повољног резултата у престоници.
- Пред нама је веома тешка и захтевна утакмица са најбољим тимом у држави, али не плашимо се изазова. Показали смо се у добром светлу у претходном периоду, а треба узети у обзир и то да имамо новајлије које тек треба да се уиграју. Идемо у добром правцу и нема разлога да тако не наставимо против црвено-белих - јасан је леви бек Бачкотополчана који је претходно играо за Црвену звезду.
- Добро смо кренули сезону и задовољни смо са седам од девет освојених бодова. Свесни смо да је првенство попут маратона и да има још много да се игра. Знамо колико је тешко да се игра против Црвене звезде на њиховом терену, али исто тако смо управо ми у претходним сусретима играли веома добро на том стадиону. Сигуран сам да и данас имамо шансу да их угрозимо. Имали смо седам дана да се спремимо док су они играли у Пољској и сигурно да размишљају и о реваншу. Наравно, све пада у воду ако не будемо били на високом нивоу. Надам се позитивном исходу меча - јасан је Савић.
Подсетимо, ТСЦ је пред дуел са Звездом ојачао дефанзивну линију Французом Батистом Руом.
В. Гвозденовић