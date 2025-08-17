heavy intensity rain
Распоред сахрана за понедељак, 18. август

Дневник
Дневник
На Градском гробљу у Новом Саду ће бити сахрањени:

Радмила Станимир Азлен – урна (1954) у 09:45

Ержебет Шандор Сабо – урна (1951) у 10:30

Хасани Денис Мухамед (2025) у 10:30

Слободан Михајло Јелачић – урна (1941) у 11:15

Мирјана Ђока Зурковић – урна (1930) у 12:00

Радован Радош Граора (1955) у 12:00

Савка Димитрије Кравић (1935) у 12:45

Влатко Розика Ђокић (1960) у 13:30

Марија Илонка Сабо (1938) у 14:15

Мирјана Милорад Малочић – испраћај (1947) у 15:00

На гробљу у Ветернику:

Милан Драган Миоковић (1943) у 13:00

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
