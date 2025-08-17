Распоред сахрана за понедељак, 18. август
На Градском гробљу у Новом Саду ће бити сахрањени:
Радмила Станимир Азлен – урна (1954) у 09:45
Ержебет Шандор Сабо – урна (1951) у 10:30
Хасани Денис Мухамед (2025) у 10:30
Слободан Михајло Јелачић – урна (1941) у 11:15
Мирјана Ђока Зурковић – урна (1930) у 12:00
Радован Радош Граора (1955) у 12:00
Савка Димитрије Кравић (1935) у 12:45
Влатко Розика Ђокић (1960) у 13:30
Марија Илонка Сабо (1938) у 14:15
Мирјана Милорад Малочић – испраћај (1947) у 15:00
На гробљу у Ветернику:
Милан Драган Миоковић (1943) у 13:00