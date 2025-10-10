ВАЖНО ЗА ПУТНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ!
ОД НЕДЕЉЕ НА ГРАНИЦАМА Срби у посебним тракама! ЕЕС систем може да створи гужве, ево како да избегнете чекање
За два дана почиње примена новог европског система евиденције путника – Entry/Exit System (EES), а на шест хрватских аеродрома већ су инсталирани самоуслужни киосци за предрегистрацију држављана трећих земаља, међу којима су и грађани Србије.
Иако се очекују гужве, надлежни истичу да ће се примена система по потреби привремено обустављати како би се избегли застоји, док ће на друмским прелазима наши држављани бити у обавези да користе посебне саобраћајне траке.
Како су из МУП Републике Хрватске потврдили раније за "Блиц", процес предрегистрације држављанина треће земље на EES киоску на аеродромима укључује:
• скенирање путне исправе
• фотографија лица
• узимање отисака четири прста десне руке
• кратак упитник
Систем је прилагођен раду на 15 језика (албански, арапски, босански, кинески, хрватски, енглески, француски, немачки, јапански, корејски, македонски, руски, српски, шпански и турски). Приликом скенирања пасоша држављанина треће земље, систем аутоматски одабира језик у складу с држављанством.
- Након успешно спроведене предрегистрације, држављанин треће земље биће упућен на ручну граничну контролу ради верификације података и креирања досијеа путника - напомињу.
Уколико држављанин треће земље већ има креиран досије путника у некој од држава чланица, није потребно да ради предрегистрацију на EES киоску, већ одмах приступа обављању граничне контроле на контролном пункту, где ће се уз редовну граничну контролу обавити и верификација у ЕЕS систему путем препознавања лица.
Гужве могуће, али биће контролисане
Свим путницима који од 12. октобра планирају пут у земље Шенгена саветује се да рачунају на могуће гужве, јер евидентирање података може продужити време задржавања.
Током периода постепеног увођења система који ће трајати 6 месеци, царински службеници моћи ће да привремено обуставе примену EES-а у тренуцима када се стварају велике гужве, како би се избегао колапс на граници.
Након смањења задржавања, систем ће се поново активирати.
Посебне траке за држављане Србије
И командир станице граничне полиције Батровци Бранко Бачић за Танјуг је раније изјавио да се очекује да ће се време чекања на границама продужити. Напомиње да ће држављани Србије бити у обавези да користе посебне саобраћајне траке.
- Наши грађани морају користити, када су друмски гранични прелази у питању, саобраћајне траке за остале путнике. На тим саобраћајним тракама, на граничним прелазима Хрватске, и на улазу и на излазу, биће постављене додатне табле на којима ће бити исписан "Entry-Exit sistem". На контролним кабинама, на тим саобраћајним тракама, биће инсталирани уређаји на којима ће се вршити регистрација, односно верификација те категорије путника - објаснио је Бачић.
Када је реч о предностима EES, он наглашава да је главни циљ увођења тог система да се подигне ниво безбедности самог Шенген простора, а да систем првенствено служи да се евидентира боравак одређене категорије путника, наводи Блиц.